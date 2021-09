Popularna voditeljica otkrila da ima zloćudnu bolest te uputila apel: 'Molim vas, redovito obavljajte samopregled'

Britanska televizijska voditeljica Julia Bradbury (51) otkrila je da ima karcinom dojke. Ona je prošle godine tijekom samopregleda otkrila kvržicu u lijevoj dojci te je nakon toga otišla liječniku. Otkriveno je da se radi o nakupini cisti koje su prvo bile ocijenjene kao benigne. Popularna voditeljica u srpnju ove godine otišla je na još jednu kontrolu te je saznala da to više nije benigna nakupina cisti nego karcinom. Bradbury će se sada podvrgnuti mastektomiji lijeve dojke kako bi se uklonio tumor veličine šest centimetara. Iako su liječnici tumor opisali kao značajan, na sreću stanice raka se nisu proširile. Zbog svega toga, ona je u razgovoru za Mail on Sunday istaknula da se nada da joj neće trebati kemoterapija. "Prilično dobro stojim na ljestvici raka. Ali kao i kod svih tumora, dok ne dospijete u bolnicu ne znate na čemu ste. Teško se mirim sa zahvatom koji me očekuje. No vjerujem da ću jednog dana gledati na ožiljak kao na simbol bitke u kojoj sam pobijedila", kazala je.

Nakon što je saznala dijagnozu, obuzela ju je tuga, a onda je odlučila uputiti apel drugim ženama ."Molim vas, redovito obavljajte samopregled dojki. Imate li neobjašnjivu bol, osjećaj da nešto nije kako treba ili poput mene, otkrijete kvržicu, zatražite provjere i daljnje preglede. Imate pravo na drugo mišljenje i ne ustručavajte se iskoristiti ga", istaknula je novinarka koja osim što vodi emisiju na BBC-ju i ITV-ju, snima i dokumentarce za Planet Earth Live. "Strah od dijagnoze može vas skupo stajati. Samo vi možete pritisnuti kvržicu, znati kakav je to osjećaj i odlučiti nešto poduzeti. To nitko ne može učiniti umjesto vas", istaknula je Bradbury te dodala da nije pazila koliko je prošlo vremena od njezine zadnje kontrole i ostavila to za nekad kasnije možda bi već bilo prekasno.

