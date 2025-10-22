Nekadašnji šef (70) Googlea u problemima! Bivša ljubavnica (31) iznijela je šokantne optužbe

Michelle Ritter (31), bivša ljubavnica Erica Schmidta (70), optužila je nekadašnjeg izvršnog direktora Googlea za zlostavljanje i 'toksičnu muškost', prenosi Page Six. Naime, Ritter je podnijela zabranu prilaska protiv 39 godina starijeg Schmidta, tvrdeći da je iskoristio svoje tehničko znanje i moć kako bi je kontrolirao. - Moj bivši partner je iznimno moćan i sposoban te je koristio sva moguća sredstva kako bi mi onemogućio pristup sigurnim podacima, uređajima, financijama ili poslovanju, ili jednostavno da živim svoj život u miru. Ne mogu imati privatni telefonski razgovor ili poslati privatni email bez nadzora - navela je u sudskim dokumentima. Dodala je kako ju bivši partner nakon propalog dogovora o isplati sada pokušava "pobijediti ekonomskim i resursnim iscrpljivanjem".

Njihov odnos, započet 2021. dok je Ritter bila studentica, bio je i poslovan. Schmidt, koji je vodio Google od 2001. do 2017., uložio je 100 milijuna dolara u njezin AI start-up Steel Perlot. Ritter tvrdi da ju je Schmidt nakon prekida isključio iz vlastite tvrtke, blokirajući joj pristup podacima i financijama. U podnescima je navela i kako ju je tražio da potpiše lažnu izjavu kojom negira navodno seksualno zlostavljanje.

31 Year Old Ex Girlfriend Michelle Ritter of the Former Google CEO Eric Schmidt has accused him of stalking, abus€ & "tox!c masculinity", show court documents filed by her last year.



She has also accused him of keeping her under an "absolute digital surveillance system". (NYT) pic.twitter.com/wgK4irgEqZ — HolyPun (@HolyPun) October 21, 2025

Uz digitalno uhođenje, Ritter tvrdi da su njezine roditelje pratili privatni detektivi. Jedan je navodno policiji rekao da radi za milijardera. Dio spora je i Schmidtova vila u Bel Airu vrijedna oko 56 milijuna eura, gdje je Ritter boravila i za koju je tražila ekskluzivan pristup, kao i sudsku zaštitu za svog psa, njemačkog ovčara Henryja.

FOTO Najmoćnija hrvatska odvjetnica prava je ikona stila: Obožava Chanel, YSL i prati modne trendove

Odvjetnici Erica Schmidta, koji je 45 godina u otvorenom braku sa suprugom Wendy, sve optužbe nazivaju "očigledno lažnima" i "grubom zloupotrebom pravosudnog sustava". U svom odgovoru na 82 stranice, koji je većinom redigiran, negirali su sve navode. Iako je privremena zabrana prilaska povučena 6. siječnja nakon što je Ritter 17. prosinca prošle godine u podnesku izjavila da su ona i bivši partner postigli izmijenjeni sporazum o nagodbi, slučaj je opet aktiviran jer se Schmidt navodno nije držao dogovora. Većina spisa ostat će zapečaćena do ročišta koje je na rasporedu 4. prosinca ove godine, a dotad će javnost nagađati o detaljima ove sage.