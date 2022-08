Nekad je bio miljenik žena, a sada je šokirao transformacijom i prvom ulogom nakon 10 godina stanke

Glumac Brendan Fraser (53) utjelovio je Ricka O'Connella u trilogiji Mumija, imao je vodeće uloge u brojnim komedijama i fantasy filmovima, uključujući Encina Man, Georgea iz džungle, Bedazzled, Looney Tunes: Back in Action i Journey to the Center of the Earth, no zatim se na neko vrijeme povukao iz svijeta glume. Brendan je bio miljenik žena, a sada se za novu ulogu, prvu nakon deset godina pauze potpuno transformirao. Naime, u novom filmu Darrena Aronofskog ''The Whale Man'' Brandan glumi čovjeka od 270 kilograma.

Utjelovio je muškaraca koji se bori s pretilošću te se pokušava ponovno povezati sa svojom 17-godišnjom kćeri. Kako je potvrđeno, premijera filma će se održati na ovogodišnjem Venecijanskom festivalu, a u filmu glume i Sadie Sink iz popularne serije ''Stranger Things'', Hong Chaua, Samantha Morton i Tyja Simpkinsa.

Foto: Profimedia -Bit će to nešto što još niste vidjeli. To je zapravo sve što vam mogu reći. Garderoba i kostim bili su besprijekorni, glomazni. Ovo se svakako uvelike razlikuje od bilo čega što sam ikad radio, ali da ne budem sramežljiv, znam da će ostaviti trajan dojam- rekao je glumac prošle godine.

Danas 53-godišnji Brendan i inače se dosta promijenio otkako se povukao iz javnosti, a dugo se nije znao ni koji je bio razlog tome, no prije nekoliko godina iznio je šokantno priznanje. Naime, u jednom intervjuu 2018. tvrdio je da ga je Hollywood stavio na crnu listu. Isto tako je priznao, za vrijeme #MeToo pokreta, i da je imao neugodno iskustvo tijekom svojih početaka u toj industriji te da ga je novinar Philip Berk iz HFPA pokušao spolno zlostavljati. Fraser je u prosincu prošle godine proslavio 52. rođendan, a čini se da se polako ponovno počinje probijati.

VIDEO Ukrajinac zapjevao na koncertu Coldplayja nakon što ga je, dok je pjevao na ulici, čuo Chris Martin