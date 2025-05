Neda Ukraden ima poruku za neke svoje kolegice: Kontaktirat ću ih preko odvjetnika

Legendarna pjevačica Neda Ukraden (74) ovih je dana u Beogradu primila jedno od najznačajnijih priznanja u svojoj bogatoj karijeri – prestižnu nagradu "Izvanredni zlatni beočug za životno djelo", kojom je potvrđen njezin dugogodišnji doprinos glazbi, kulturi i umjetnosti na regionalnoj sceni. Na svečanoj dodjeli, Ukraden je u obraćanju novinarima izrazila zahvalnost na priznanju, ali i progovorila o ozbiljnom problemu s kojim se, kako tvrdi, posljednjih godina suočava – neovlaštenim prepjevima njezinih pjesama od strane mlađih izvođačica.

"To je najgrublja intelektualna krađa. Ako sam ja platila, otpjevala, živa i zdrava, onda je nedopustivo da netko uđe u studio i prepjeva pjesmu živog izvođača. Time se trebaju pozabaviti ljudi koji se bave zaštitom intelektualnog vlasništva. To je i za privatnu tužbu," poručila je pjevačica u razgovoru za Hype TV. Usporedila je situaciju s međunarodnom glazbenom scenom, pitajući se kako bi javnost reagirala da, primjerice, Madonna odluči snimiti hitove Lady Gage bez njezinog pristanka. "Smije li se to? Ja sam čula tri, četiri prepjevavanja svojih pjesama, a nijedna od tih pjevačica nije me kontaktirala. Ako ih ja budem kontaktirala, to će biti preko odvjetnika," odlučna je Ukraden.

Dobitnica brojnih priznanja i autorica bezvremenskih hitova, Neda Ukraden i dalje aktivno nastupa i snima, ne planirajući usporiti tempo – ni kada je riječ o glazbi, ni kada je riječ o borbi za prava izvođača. Na nadolazećem 17. CMC festivalu u Vodicama, koji će se održati 6. i 7. lipnja Neda Ukraden predstavit će se svojom novom pjesmom "Lastavica", koju je napisao Dušan Bačić, autor mnogih njezinih hitova iz posljednjih godina. Većinu svog vremena pjevačica provodi putujući između Zagreba, Beograda, Sarajeva i Rijeke, njezina prava oaza mira nalazi se upravo u Imotskom. Ondje, kaže, vidi sebe u godinama koje dolaze i u rodnom kraju je izgradila i vilu za najam.

