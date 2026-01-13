VIDEO Thompson poslao snažnu poruku Hrvatima! Evo koja snimka kruži društvenim mrežama: 'Najmoćnije oružje'

Društvenim mrežama kruži snimka na kojoj pjevač Marko Perković Thompson upućuje posebnu poruku. Naime, pjevač na snimci ima krunicu u rukama, a video je podijelila Facebook stranica Obitelj i Domovina HR. Na početku se može vidjeti citat blaženog pape Pija IX: "Dajte mi vojsku koja moli krunicu i osvojit ću svijet".

"Dragi mladi, sveti Ivan Bosco govorio je: 'Krunica... Krunica je najjednostavnije, ali ujedno i najmoćnije oružje protiv zla.' Molite krunicu, ljubite Isusa, Njegove svećenike, Njegovu Crkvu i našu Hrvatsku. Neka vas na tom putu prati pobjednički zagovor Marije, Pomoćnice kršćana", rekao je Thompson u videu.

"U svijetu koji sve češće zaboravlja na prave vrijednosti, postoje glasovi koji nas podsjećaju tko smo, odakle dolazimo i komu pripadamo. Marko Perković Thompson uputio je snažnu poruku hrvatskom narodu: ne oružjem mržnje, nego oružjem vjere, molitve i zajedništva braniti sebe, obitelj i Domovinu", stoji u opisu objave spomenute stranice. "Krunica u ruci – to je snaga koja je nosila Hrvatsku kroz najteže dane, kroz rat, stradanja i nepravde. To je oružje koje ne ubija, nego čuva; koje ne razara, nego gradi; koje ne dijeli, nego okuplja. Dok nam nameću zaborav, relativizaciju i sram zbog vlastitog identiteta, poruka je jasna: ne odričimo se vjere, ne odričimo se Domovine i ne odričimo se istine. Hrvatska je opstala na križu, molitvi i žrtvi svojih sinova i kćeri. I opstajat će – dok god ima onih koji se ne boje kleknuti i pomoliti", stoji u opisu objave.

Podsjetimo, glazbenik je trenutačno da dvoranskoj turneji, a svoje posljednje koncerte održao je u Poreču i to prošlog vikenda - 10. i 11. siječnja. Osim toga, najavljen je i koncert u Rijeci.

- S velikim zadovoljstvom najavljujemo koncert Marka Perkovića Thompsona, koji će se održati u Dvorani mladosti u Rijeci, 6. veljače 2026. godine. Sve dodatne informacije o koncertu bit će objavljene uskoro. Veselimo se susretu s riječkom publikom i zajedničkom glazbenom večeri - poručili su članovi njegovo tima.

Marko Perković Thompson svoju dvoransku turneju po Hrvatskoj započeo je 21. studenog, gdje su se tribine napunile do posljednjeg mjesta. Nakon što je do posljednjeg mjesta napunio zagrebački Hipodrom, uspjeh bio je samo uvod u seriju nezaboravnih nastupa koji su slijedili. Nakon Zagreba i Sinja, Thompson je oduševio publiku u Osijeku, gdje je nastupao dva dana zaredom, 21. i 22. studenog. Sljedeće postaje na njegovoj turneji bile su Varaždin, gdje je 7. i 8. prosinca priredio spektakularne koncerte, a potom i Zadar, koji je 12. i 13. prosinca također uživao u njegovim hitovima. Krajem prosinca nastupio je i u zagrebačkoj Areni.