POGLEDAJTE VIDEO

Enis Bešlagić prepričao traumatično iskustvo: Nikad se u životu nisam više prepao, mislio sam da sam poginuo

Beograd: Posljednji ispraćaj Žarka Lauševića
Foto: A. H.
1/7
13.01.2026.
u 08:00

Sve je započelo tijekom kasnog povratka iz Sarajeva, kada ga je umor natjerao da se zaustavi na jednom odmaralištu kako bi odspavao...

Popularni bosanskohercegovački glumac Enis Bešlagić podijelio je s gledateljima RTV HIT Brčko anegdotu s jednog noćnog putovanja. Njegova priča o buđenju na autocesti, koja je zvučala kao iskustvo na rubu smrti, nasmijala je mnoge do suza. U isječku iz intervjua koji je objavila medijska kuća, Bešlagić je detaljno opisao događaj koji ga je, kako kaže, ostavio bez sna punih sedam dana. Sve je započelo tijekom kasnog povratka iz Sarajeva, kada ga je umor natjerao da se zaustavi na jednom odmaralištu kako bi odspavao. "Kasno je bilo, neka je kiša padala, jako je bilo teško vrijeme", započeo je glumac svoju priču. Umoran od puta, odlučio je iskoristiti udobnost svog automobila za kratak odmor. Namjestio je jastuke, zaključao se, ostavio grijanje i radio upaljenima te se prepustio snu. Taman kad je utonuo u prvi, najdublji san, dogodilo se nešto što ga je, prema njegovim riječima, "probudilo iz mrtvih". Snažno kucanje na prozoru automobila prekinulo je tišinu noći i izazvalo šok kakav nikada u životu nije doživio.

Bunovan i prestravljen, Bešlagić je kroz prozor ugledao lik s "bijelom, sijedom bradom", što ga je u tom trenutku navelo na samo jedan zaključak. "Mislio sam stvarno da sam poginuo, negdje sletio, i da mi se već Gospod obraća, da kaže 'dođi'", ispričao je Enis, gestikulirajući kako bi dočarao svoj istinski strah. Uvjeren da proživljava susret s onostranim, proživljavao je trenutke čistog užasa.
Međutim, stvarnost je bila daleko od nebeskog poziva. Misteriozni čovjek s bradom bio je zapravo radnik na odmaralištu koji je samo htio ponuditi svoje usluge. "Frajer s nekom kanticom i četkom ovako stoji i kaže: 'Jel treba komarce da operem?'", prepričao je Bešlagić kroz smijeh, oponašajući radnika. Taj neočekivani preokret pretvorio je smrtni strah u komičnu situaciju.

Glumčeva reakcija bila je jednako kaotična. U panici je upalio automobil i, s još uvijek spuštenim sjedalom, jedva dohvaćajući papučicu gasa, pobjegao s odmarališta. "Nikad se u životu ja nisam više prepao", priznao je, dodavši kako nakon tog događaja nije mogao spavati tjedan dana. Gledatelji i pratitelji na društvenim mrežama bili su oduševljeni Bešlagićevom iskrenošću i talentom za pripovijedanje. U komentarima ispod objave nizale su se reakcije smijeha, a mnogi su istaknuli kako samo on može tako dramatičan trenutak pretvoriti u priču koja nasmijava do suza. Ova anegdota još jednom je potvrdila status Enisa Bešlagića kao jednog od najomiljenijih lica u regiji, čija sposobnost da humorom oboji i najstresnije životne situacije pronalazi put do srca široke publike. 

showbiz anegdota Enis Bešlagić

