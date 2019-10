'Ne slijedim trendove, nego slušam sebe i svoje klijentice'

- Ne volim trendove, niti su mi previše zanimljivi. Kolekcije stvaramo iz osobnog ukusa, stava i nisu inspirirane i ne izlaze iz trenda - već iz osobne vizije žena i onoga što osluškujem kao potrebe svojih klijentica - rekao nam je dizajner Robert Sever koji će predstaviti svoju kolekciju na Bipa Fashion.hr-u, a i ove godine će imati samostalan dan pod pokroviteljstvom brenda Noelle.

- Kao i svaki put, trudimo se predstaviti novu zbirku ideja i sugestija koje su vizualno jasnog RS potpisa. Odjeća koja je nosiva, ženstvena i suvremena, ali uvijek koketira s nekim zanimljivim referencama koje su nam inspiracija svake sezone. Vrlo detaljno osmišljena i izrađena kolekcija ima puno različitih sugestija - od odjeće koja je nosiva u posebnijim prilikama, pa do one koja je funkcionalna za svaki dan. Sever je na modnoj sceni već gotovo 20 godina, kaže da ne odvaja radni dio svog dana kao posao, već kao dio svog života.

Foto: Promo

- Ne treba mi opuštanje, jer me taj dan čini iznimno sretnim. Gledam na reviju kao mogućnost da ispunim još jednu svoju viziju i smatram taj dan proslavom višemjesečnog rada. Robert kaže kako inspiraciju pronalazi i u fizičkoj aktivnosti. - Volim vježbanje, pokret, kretanje - moja životna energija zahtijeva akciju. I ja to poštujem i to me uvelike inspirira. Dizajner isto tako tvrdi da je umjetnost njegova opsesija te da s umjetničkom edukacijom kao svojom pozadinom ne bira što će oslikavati. - Jednostavno se prepustim inspiraciji - kaže Sever.

Kreativac se, između ostalog, okušao u dizajniranju streetwear dojeće, a iza njega je i linija vjenčanica. No on ne misli stati sa širenjem brenda, pa je tako spomenuo da ćemo uskoro moći naći njegov proizvod na policama parfumerija: - Parfem je u pripremi, tako da ćemo, nadam se, uskoro moći reći i više o cijelom projektu.

Foto: Promo

S obzirom na to da društvene mreže i influenceri dominiraju modnom scenom zadnjih nekoliko godina, a neki, koji su počeli kao blogeri, čak i dulje, Sever nam je komentirao i svoj odnos s njima: - Živimo u svijetu kada su društvene mreže bitan način komunikacije, i koristim ih koliko ih smatram potrebnim za potrebe brenda. Suradnje su uvijek dobrodošla stvar i volimo stvarati priče s odabranim ljudima - bili oni influenceri ili netko drugi - rekao je dizajner. Iako je prošle sezone predstavio samostalnu mušku reviju, kaže da ovaj put neće biti takvih iznenađenja.

- Ove sezone nećemo predstaviti kolekciju na pisti, ali ćemo za naše obožavatelje stvoriti selekciju proizvoda kao i uvijek.