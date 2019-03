Robert Sever: 'Želim da moje stvari ljudi žele i kupuju'

Tjedan mode Bipa Fashion.hr uveličat će kreacijama i Robert Sever. Zagrebačkoj publici 19. ožujka predstavit će proljetno-ljetne novosti iz ženske kolekcije, a dan kasnije u sklopu FHR MAN večeri predstavit će se i muškom modom.

– Jednom je Vivienne Westwood za svoju kolekciju rekla: ‘Da sam imala ovakvu odjeću kada sam bila mlada, bila bih u raju’. Upravo tako ja doživljavam mušku kolekciju. Uvijek koketiram s muškom modom, ali sada sam vrlo strastveno stvorio kolekciju kojom se jako ponosim. Muška kolekcija je istog vizualnog senzibiliteta kao i naša ženska linija, one su sinkronizirane, osnova dizajna i pristup dizajnu su isti – kaže Sever.

Foto: PR

Dva desetljeća na sceni

A kad je muška moda u pitanju, ona je, kaže Sever, kod nas prilično zapostavljena. Dizajner smatra da je u pozadini toga strah da muškarci ne budu stavljeni u prototip koji nije društveno prihvatljiv. – Generalno se smatra da je muškarac koji drži do sebe ili odijevanja homoseksualac ili da nije dovoljno muško. To je i dalje duboko ukorijenjeno – smatra Sever koji je već gotovo dva desetljeća na hrvatskoj modnoj sceni. Prvu kolekciju javnosti je predstavio 2001. godine, no otad se njegov pristup stvaranju poprilično promijenio.

Foto: PR

– Sada radim puno promišljenije, puno više razmišljam komercijalno. Nije mi u prvom planu kreativnost kao takva, već stvaranje koje ima svrhu. Ako se kolekcija ne proda, ako je nitko ne nosi, nisam dobro obavio posao. To su danas činjenice uz koje se stvara. Davno sam odlučio da ne želim biti dizajner-umjetnik koji ne može živjeti od svoga posla, već želim stvarati stvari koje ljudi žele i kupuju – iskren je Sever.

Širenje brenda

Od svojih početaka pa sve do danas gotovo ne postoji segment u kojem se taj dizajner nije okušao. Nedavno je predstavio kolekciju streetwear odjeće i modnih dodataka, iza njega je i linija vjenčanica, a Sever ne planira stati sa širenjem brenda. – Jako bih volio da imamo kolekciju parfema i sunčanih naočala. To me zanima kao potpisna crta brenda – zaključio je dizajner.

Pogledajte i 10 najgorih padova na modnim pistama.