Navodni novi James Bond u braku je s 24 godine starijom suprgom, uzeo je i njezino prezime

Britanski tabloid The Sun jučer je uzdrmao filmsku javnost nakon što su donijeli vijest da je glumcu Aaronu Tayloru-Johnsonu (33) ponuđena uloga tajnog agenta Jamesa Bonda.

- Službena ponuda na je stolu, i Aaron ima novi posao ako ga želi prihvatiti, kazao je izvor za The Sun, no CNN i BBC News pišu kako to glumcu uopće nije ponuđeno.

Taylor-Johnson probio se u tinejdžerskoj komediji iz 2008. "Angus, Thongs and the Perfect Snogging". Još veći uspjeh postigao je glumeći u filmu "Kickass" 2010. Godine 2017. osvojio je Zlatni globus za najboljeg sporednog glumca za ulogu u filmu “Noćne životinje”, neo-noiru iz 2016. koji je režirao modni dizajner Tom Ford. Prije dvije godine gledali smo ga i u filmskom hitu "Brzina metka", u kojem je glumio s Bradom Pittom.

VEZANI ČLANCI:

Podsjetimo, godinama se spekuliralo da je Idris Elba kandidat za prvog crnog Jamesa Bonda, a glumac je rekao da se osjeća počašćen ovim prijedlogom.

Ostali glumci koji su predloženi za tu ulogu su britanski glumac Henry Cavill i nedavni dobitnik Oscara za najboljeg glumca Cillian Murphy.

- Cillian bi napravio veličanstven posao kao James Bond u Tajnoj službi Njegovog Veličanstva, rekao je nedavno bivši Bond Pierce Brosnan za BBC.

Aaron je posljednjih godina postao ljubimac žena, no njegovu srce kuca za suprugu Sam. Upoznao ju je na snimanju biografskog filma "John Lennon: Dečko koji ne obećava" u kojem je odigrao glavnu ulogu, a danas 57-godišnja Sam Taylor-Johnson bila je redateljica. Tada 19-godišnji Aaron bio je očaran 24 godine starijom Sam koju je nakon završetka snimanja pozvao na spoj i rekao joj da će biti njegova žena. Zaruke su objavili na londonskoj premijeri filma 2009., vjenčali su se tri godine kasnije i otada oboje nose oba prezimena. Par danas ima dvije kćeri, Wyldu Rae rođenu 2010. te Romy Hero, koja je rođena 2012. godine. Supružnici žive u Los Angelesu s kćerima. Inače, Aaron ima još dvije kćeri iz prethodnog braka.

VIDEO: Baka Zorana Milanovića 15 godina skrivala veliku tajnu o njemu! Majka mu nije imala lak život