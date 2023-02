Natko Beck: Sretan sam ako zbog mog rada ljudi više razmišljaju o zdravlju

Natko Beck specijalist je radiologije i liječnik kojeg jednostavno vole i veliki i mali zbog njegova specifičnog pristupa koji ulijeva povjerenje i razbija strah. Ovaj doktor među prvima u Hrvatskoj počeo je online podučavati o zdravstvenoj pismenosti, a njegovu predanost ubrzo su primijetili Hrvati koji su ga zapratili na Instagramu i TikToku. Natko je pokrenuo i svoj podcast, a od prošle godine gledamo ga i na Prvom programu u novoj emisiji HRT-a “Dr. Beck”. Zbog toga je svakako zaslužio nominaciju za Večernjakovu digitalnu ružu godine, a tim povodom s njim smo porazgovarali o projektima kojima se bavi, ali i privatnom životu.

Nominirani ste za Večernjakovu digitalnu ružu godine, je li vas nominacija iznenadila, kako ste reagirali kada ste čuli za nju?

Nešto su šuškali po hodnicima pa sam mislio da ću biti nominiran za nešto, no iznenadila me samo rubrika, jer sam kontao da spadam u novo lice, a ne digitaliju. No onda sam shvatio da sam zapravo staro lice, a da digitalan jesam, tako da sad mislim da je to idealna rubrika za mene. Također mislim da su svi nominirani top ljudi i projekti. Veselim se da je tako, ne očekujem ništa.

Na Instagramu vas prati više od 27 tisuća ljudi, na TikToku gotovo 16.000, a aktivni ste i na YouTubeu gdje imate podcast koji promovira zdravstvene teme. Smatrate li sebe influencerom?

Smatram, ali ne zbog brojeva ili mreža, nego zbog tvrde činjenice da mi se javljaju ljudi koji su zbog mog rada ili upisali medicinu ili odabrali radiologiju ili počeli više razmišljati o zdravlju. Također se nadam da kroz taj javni rad mogu dati doprinos i na drugi način, npr. osnivanjem Zaklade Zora.

Gledamo vas i u emisiji “Dr. Beck” na HRT-u. Vidjeli smo na TikToku da ste se malo borili i s tremom. Je li u nekom trenutku postalo lakše?

To je bila zafrkancija na tu bazičnu emociju koju osjećaš prije takvih stvari. I tad i sad osjećam solidno jak pritisak zbog obaveze da napravim taj posao najbolje što mogu, puno ljudi radi puno stvari da bi se sve svelo onda na taj “moj” dio odrađivanja. Naprosto osjećam radnu obavezu prema svim tim ljudima. Taj dio čini me nervoznim, a nastup, kamere i svjetla nešto su na što sam se brzo naviknuo.

Rekli ste jednom prilikom da je cilj emisije bio podizati zdravstvenu pismenost. Što to točno znači?

Zdravstvena pismenost doslovno znači koliko razumijemo koncept zdravlja, bolesti i riječi koje koristimo u tim prilikama. Čitanja uputa za lijek do pronalaženja odjela u bolnici do prepoznavanja simptoma neke bolesti. Dosta ljudi gleda emisiju, ljudi razgovaraju o tim temama i tako svi skupa učimo. Ja učim kroz svaku emisiju, pa tako i gledatelji. I to je smisao, naučiti više, ne nužno samo o specifičnoj bolesti nego i o terminologiji, ljudima u zdravstvu itd.

Mnogima je danas Google doktor i najbolji prijatelj. Što biste poručili onima koji svakodnevno guglaju simptome, a ne žele otići liječniku?

Uvijek isto kažem: Google daje odgovor tako da ti prezentira ono što je najviše ljudi kliknulo, a ne ono što je točno. Prvo doktoru po dijagnozu, a nakon toga guglati do mile volje, dapače, to zagovaram.

Kako pronalazite energiju za sve projekte u koje ste se bacili? Pati li ponekad privatni život, imate li vremena za kavu s društvom?

Energije nemam, imam, pa opet nemam. Mijenja se iz dana u dan, tako je valjda svima nama. Kave s društvom sam davno počeo izbjegavati, ne volim prazan hod. Ako je druženje, onda neka je ili spontano, pa može i kava, ili večerice neke ili ručak. Trudim se da obiteljski život ne pati, ali to najčešće znači da kasnim s projektima, mailovima, da se ljudi ljute na mene itd., ali naprosto nemam više vremena u danu, a pazim da štitim što trebam.

Podijelite s nama neke svoje planove za ovu godinu, možemo li očekivati nešto novo?

Emisija je sad već “automatizirana” pa se nadam da ću opet nastaviti s podcastiranjem. Rovarimo po planu i programu “Back Together 23”, a fokus je definitivno i na Zakladi Zora. Nadam se da će to zaživjeti, to je velika stvar. Poznavajući sebe, uletjet će bar još jedan veliki projekt.

Dolazite li na dodjelu Večernjakove ruže 24. 3. i tko će vam biti pratnja?

Dolazim, i to sa suprugom, malo da protegnemo noge lagane i udahnemo tog glamura Ruže!

