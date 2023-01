Anđa Marić pozirala s ocem kojeg ne pokazuje često: 'Sad se zna na koga ste lijepi'

Glazbenica i spisateljica Anđa Marić (46) svojim se pratiteljima na Instagramu pohvalila jutarnjom kavom u ugodnom muškom društvu. Naime, Anđa je objavila fotografiju iz jednog zagrebačkog kafića na kojem pozira s ocem i njegovim starijim bratom, a na fotografiju je dodala i pjesmu Olivera Dragojevića 'Trag u beskraju'. - S tatom i njegovim najstarijim bratom na kavici (muziku je izabrao Daddy-O) - napisala je Marić uz fotografiju koja je u nepunih sat vremena od objave prikupila 200-tinjak lajkova.

"Eto na koga ste tako lijepi", "Pozdrav tati. Upoznala sam ga na promociji. I naravno svima i pozdrav i sretna 2023.", pisali su joj pratitelji u komentarima. Inače, Anđa je oduvijek bliska sa svojim ocem, a upravo on, uz braću Zoltana i Jerka te sina Gašperta, najveća joj je potpora otkada joj je 2012. godine dijagnosticirana multipla skleroza. Liječničke prognoze nisu bile optimistične za Anđu, ali nije gubila optimizam čak ni kad je zbog bolesti ponovno morala učiti hodati i govoriti.

- Ne mogu mazati maskaru, toliko puta sam se ubola u oko. Tata mi kuha. Sve ovo me ubilo emocionalno, ali sada sam sve bolje i bolje - rekla je Anđa u intervjuu 2019. godine i dodala da joj je puno lakše kad loše stvari ne uzima za ozbiljno.

Anđa se nikada nije predavala, a devet godina nakon što joj je dijagnosticirana multipla skleroza, uzela je život u svoje ruke i sama proputovala pola svijeta. Izašla je iz svoje zone komfora i iz Zagreba je 2021. godine otišla u Meksiko. Glazbenica nam je tada rekla da je za njezin veliki plan posljednji je doznao upravo njezin otac. – Tati nisam rekla do zadnjeg dana jer me nije ni pitao kamo idem na more, a kad me je konačno nazvao da me pita kamo idem, rekla sam mu da idem na Cortezovo more. On je naravno odmah znao gdje je to i pitao me što će mi to, uz komentar da opet izvodim kerefeke. Poslije je u povjerenju rekao mom mlađem bratu da se nada da mi je ovo zadnje takvo putovanje pa mu je Zoltán rekao: “Samo se ti nadaj.” (smijeh). Sin Gašper bio je oduševljen, rekao mi je da je baš ponosan na mene – prisjetila se glazbenica za Večernji list.

Anđa je o svojoj dijagnozi govorila i nedavno u HRT-ovoj emisiji 'Božić velikih želja'. Naglasila je da se godinama osjećala kao u zatvoru. - Godinama sam bila sama tu za sebe. Kada ostaneš tako neomogućen, spriječi te tijelo u svemu. Godinama sam se osjećala kao u zatvoru. Kao da živim u svom tijelu, a kao da je moju marionetu pustio lutkar. Željela sam da se ruka digne, a ona ne ide. Isto kao i noga - ispričala je Marić.

Kazala je kako je vjerovala u sebe kad nitko drugi nije. - Sami se rađamo i sami umiremo. Vjerovala sam u sebe onda kada nitko drugi nije. Moji najbliži su gledali i mislili: 'Jadna ona sada je još i pošandrcala'. Vjerovala sam da ću hodati, da je sve samo privremeno. Dotakla se i predrasuda, te priznala da je borba bila teška, ali i da su joj mnogi govorili kako nema smisla jer je bolest neizlječiva. - Bilo je predrasuda. Jako je teško biti javna osoba s nekom velikom dijagnozom. U kolektivnoj svijesti jest da je multipla skleroza neizlječiva. Kada bi se ja tako trudila, znali su mi govoriti da to nema smisla- zaključila je glazbenica.

