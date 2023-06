Nataša Janjić na pozornicu u Splitu stigla je u haljini koju je nosila i Severina

Glumica Nataša Janjić Medančić i njezin kolega glumac i glazbenik Ivo Perkušić sinoć su na trećoj večeri Melodija Jadrana otpjevali duet "Ludost" i zaradili veliki pljesak od publike, a Nataša je još jednom pokazala kako uz glumački talent ima i odličan glazbeni talent.

- Hvala ti, moj dragi Ivo Perkušić što si me prepoznao kao svoju glazbenu partnericu i podijelio sa mnom ovu čaroliju. Hvala divnim Ines Prajo, Arjana Kunštek i Ivan Popeskić koji su skuhali našu Ludost baš onako kako zamišljamo ljetni hit i toplo navijali.

Hvala Melodije Jadrana na pozivu i prilici da pjevam pred mojim Splićanima, među kojima sam nekad i sama uživala slušajući glazbene velikane, a s kojima sam večeras imala čast dijeliti scenu. Hvala Matiji Vuici što si uporna ko tri jarca, a ne jedan rak da me ova haljinica pronađe. I na kraju, hvala mojoj obitelji, a posebno mom najboljem mužu na svijetu Nenadu koji me od prvog dana pratio i podržavao u ovom mom ludom izletu, a večeras čitavo vrijeme po gledalištu hvatao naše mladunce kako bi mogli gledati svoju mamu. Galerija Meštrović, magična si! Splite, hvala ti! “Ludost” je sada vaša. - poručila je Nataša nakon izvedbe. Na pozornici u Galeriji Meštrović pojavila se u kreaciji naša poznate dizajnerice Matije Vuice.

Zanimljivo je kako je u istoj toj kreaciji Severina na splitskoj rivi uvela svoje sugrađane u 2023. godinu. Severina je nosila ovu istu haljinu na dočeku, samo je styling bio malo drugačiji i jer je bila zima ispod je nosila i crnu dolčevitu.

Matija Vuica odijeva brojne poznate Hrvatice, a njezine kreacije nose i celebrityji izvan granica Lijepe Naše. Mnoge kultne haljine s potpisom Matije Vuice je nosila Severina, a kasnije su te haljine nosile i druge poznate dame. Nedavno je tako voditeljica Tamara Loos u emisiji "Ples sa zvijezdama" nosila haljinu koju je za Severinu prije 11 godina dizajnirala Matija.

- Nije nikakva tajna, da je prije 11 godina ovu haljinu iznijela moja mila Seve, arhivirala sam je i čuvala, i nemalo puta su me cure pitale zašto je ne prodam. Ali nije sve za prodaju, arhiva je ono što priča o tvojoj povijesti, a ova haljina zauzima posebno mjesto u njoj i uvijek je izložena u ateljeu. Kad je Marko Grubnić došao sa Tamarom i upikirao je, znala sam da neću Tamari Loos odoljeti. Nekako mi se baš svidjela ta cura. I eto je, iz moje arhive na plesni podij Plesa sa zvijezdama. P.S. prozračit ćemo još neke... valja reciklirati", napisala je Matija Vuica na svom Instagramu uz fotografiju Tamare Loos u glamuroznoj, ali i seksepilnoj crnoj haljini.

