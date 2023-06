Najvažnija glazbena imena večeras su se na Melodijama Jadrana naklonila Tomislavu Mrduljašu

Split se večeras naklonio Tomislavu Mrduljašu! Naklonila su mu se najveća imena domaće zabavne glazbe, ali i publika u Meštrovićevoj galeriji koja dugo nije ovako srdačno baš svakog izvođača ispratila dugim i iskrenim pljeskom kao na finalnoj večeri Melodija Jadrana. A iako je svaki aplauz bio rezerviran za pojedinu skladbu, istina je da je u svakom bilo i Tomislava Mrduljaša, samozatajnog skladatelja i producenta za kojeg oni koji ga poznaju kažu da ga je lakše nagovoriti da vam bude jamac za kredit nego nagovoriti ga na intervju.

Prve objavljene autorske pjesme napisao je za Splitski festival još 1983. godine, a od tada strpljivo gradi karijeru, radi samo s najboljima, otkriva mlade talente i pomiče granice. A ako ga pitate za neki poseban uspjeh koji je postigao, samo će slegnuti ramenima i objasniti da on ne ganja nagrade i priznanja nego samo radi svoj posao. Prošle godine vratio je Splitskom festivalu sjaj koji su Splićani godinama priželjkivali, a onda se politika uplela neka druga politika koja zasigurno nije bila glazbena i odlučila da on više neće raditi taj festival. Netko bi, na njegovom mjestu, od toga napravio ozbiljan problem. Mrduljaš nije. Okrenuo se i organizirao tri dana glazbenog spektakla naslonivši ime na legendarne Runjićeve Melodije Jadrana. Ponovno je samo radio svoj posao.



A koliko ga dobro radi već više od četiri desetljeća pokazalo se večeras kada su na pozornicu stala najveća imena domaće glazbe. Važno ih je ovdje poimence izdvojiti: Petar Grašo i Nina Badrić ("Nemoj"), Zorica Kondža i Jacques Houdek ("Jubavi svitlo"), Neno Belan i Mia Dimšić ("Ajmo u đir"), Giuliano i Ivica Sikirić Ico ("Ako ona nije ta"), Antonia Dora Pleško i Ivan Ive Županović ("Dvije obale"), Ivo Perkušić i Nataša Janjić ("Ludost"), Jelena Rozga ("Idi ti"), Doris Dragović, Goran Karan ("Fali cviće"), Jole ("Miško moj"), Domenica ("Jedna na 100"), Hari Rončević ("Zbogom ljube"), Tedi Spalato ("Plovin tvojin tilon"), Marko Tolja ("Ruke sigurne"), Matija Cvek ("Zalazak"), Sergej Ćetković ("Daj šta daš"), grupa Pavel ("Naopaka pjesma"), Adi Šoše ("Najljepši cvijet"), Stjepan Lach ("Pučina"), Marko Kutlić ("Kad god poželiš"), Marija Mirković ("Vrijeme laži) i Lorena ("Je l' moguće"). Melodije Jadrana ugostile su i četiri klape: Cambi ("Kad bi"), Kampanel ("Stavljam sve na ovu ljubav"), Rišpet (Pitali me anđeli) te Tomislava Bralića i klapu Intrade ("Našu pismu pivaj").



Da do kraja skinemo rukavice, većina ovih ljudi godinama izbjegavaju festivale jer im se naprosto ne da i, u doba digitalnih platformi, nije im potrebno kao nekoć kada je to bio najmoćniji način za predstavljanje pjesme. Ali, Tomislava Mrduljaša nitko nije odbio. A on je, kao direktor festivala, napravio sjajan miks iskusnih estradnjaka, ali i mladih zvijezda poput Marka Kutlića, Matije Cveka ili Adija Šoše, Mostarca koji puni sve domaće klubove. Na istu je pozornicu doveo veliku Zoricu Kondžu kojoj je publika pjesmom čestitala rođendan, ali i Ninu Badrić koja je samo Mrduljašu pristala doći i otpjevati pjesmu s Petrom Grašom....Zapjevala mu je i Doris Dragović!

Teško je izabrati koja je, u konkurenciji puno odličnih novih pjesma, najbolja. Jasno je kako će svaka od večerašnjih imati svoje poklonike, a Hit ljeta izabrat će slušatelji. Zasad je samo sigurno da su najveća glazbena imena nagradu dodijelila Tomislavu Mrduljašu.

Video: Marko Kutlić na Melodijama Jadrana