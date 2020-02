Našoj pjevačici se u kombi zabio auto: 'Bila je uzrujana kad su je prepoznali'

Danas u poslijepodnevnim satima na Savskoj cesti u Zagrebu bivša pjevačica Colonije Indira Levak imala je lakšu prometnu nesreću, piše 24 sata. Naime, u crni kombi s natpisom "Indira" udario je bijeli automobil marke Citroen.

Kada je došlo do sudara, vozač iz Indirinog vozila odmah je izašao iz automobila, a zatim je to učinila i ona. Očevidac je za 24 sata izjavio kako je pjevačica u početku bila smirena, ali to nije dugo potrajalo.

- Pjevačica je u početku bila smirena, no kasnije se uzrujala vidjevši da su je prolaznici prepoznali - kaže čitatelj.

Oba vozila pomaknula su se sa strane, nedaleko od hotela Westin i kroz razgovor probali postići dogovor oko nastale situacije.

Indiru večeras očekuje nastup u Ljubljani, na glavnom gradskom trgu, a na društvenim mrežama je poručila kako ju ništa ne može zaustaviti.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Indira se nedavno pojavila u Beogradu u posebno svečanom izdanju koje su komentirali srpski mediji i okarakterizirali ga kao "provokativnu odjevnu kombinaciju". Ona je za dodjelu MAC nagrada odabrala čipkastu kreaciju Matije Vuice, a osim nje, njezin dizajn nosile su i supruga voditelja Tarika Filipovića Lejla te producentica i pjevačica Ashley Colburn.

– Glazba ima tu sposobnost okupiti velik broj ljudi i stvoriti pozitivnu atmosferu bilo gdje i bilo kada! Veliko mi je zadovoljstvo bilo biti dio spektakla MAC 2020. u ulozi prezenterice! Želim zahvaliti i svima vama na glasovima za moju pjesmu "Greška u genu", a sada- show time – poručila je na Instagramu Indira.