Može li grupa Lelek ući u finale i ponoviti uspjeh svojih prethodnika

Pet različitih glasova i životnih priča spojenih u jedno, najbolje se tako može opisati Lelek, grupu koja je u samo dvije godine postojanja uspjela doći do najveće eurovizijske pozornice. Ovogodišnje predstavnice Hrvatske na 70. izdanju ovog popularnog pjevačkog natjecanja svojom pjesmom "Andromeda" ispričale su priču o tradicijskim običajima i žrtvi katoličkih žena u Bosni i Hercegovini tijekom osmanske okupacije, čime su izazvale oduševljenje, ali i kritike publike. Kladionice im zasad predviđaju siguran prolazak u finale, a publici će se u Beču prije toga predstaviti u prvoj polufinalnoj večeri. Grupa Lelek osnovana je prije nešto manje od dvije godine, a članice grupe tada je spojio zajednički menadžer Tomislav Roso. Riječ je o etno-pop sastavu koji kombinira tradicijske napjeve i višeglasje s modernim aranžmanima. Grupu čine Lara Brtan (19), Korina Olivija Rogić (24), Judita Štrogi (25), Marina Ramljak (26) i Inka Večerina Perušič koja se prije godinu dana naknadno pridružila grupi zamijenivši tadašnju članicu Klaudiju Pulek.

Iako dolaze iz većinom različitih karijernih puteva, Lara studira odnose s javnošću, Korina komunikologiju, Judita grafički dizajn, Marina radi kao office menadžer, a Inka je godinama radila u medijima, članice grupe povezuje zajednička ljubav i strast prema glazbi. Široj publici prvi put predstavile su se pjesmom "Tanani Nani", a posebnu pažnju privukle su na prošlogodišnjoj Dori izvedbom "The Soul of My Soul". Grupa Lelek tada je završila na četvrtom mjestu, ali već godinu dana kasnije svoje mjesto na Euroviziji izborile su pjesmom "Andromeda" s kojom će ove godine predstavljati Hrvatsku.

Naše predstavnice oduševile su domaću publiku, a pozitivnim reakcijama pridružili su se i obožavatelji Eurosonga diljem svijeta. Pobjedničku izvedbu grupe Lelek na Dori mnogi su komentirali kao "moćan" i "vokalno snažan" nastup koji se "izdvaja od ostalih" i "ostavlja snažan prvi dojam" , a posebne pohvale nastup je dobio i zbog vizualnog izgleda i kostima. Grupu Lelek komentirala je i Ruslana, ukrajinska pobjednica na Euroviziji. Članice su otpjevale njezinu pjesmu ''Wild Dances'', s kojom je i odnijela pobjedu 2004. godine, a poznata pjevačica nije svoje skrivala oduševljenje. ''Sviđa mi se, sjajan posao. Djevojke, hvala za ovako prekrasnu obradu pjesme Wild Dances. Niste je samo izvele, nego ste je zaista i osjetile'', poručila im je Ruslana.

Pažnju publike posebno je privuklo i značenje pjesme "Andromeda" čiji je tekst napisao Tomislav Roso, a za kompoziciju su zaslužni Filip Lacković, Zorja i Lazar Pajić. Sam naziv, koji potječe iz grčke mitologiji, u pjesmi predstavlja strah i bol koja se nasljeđuje iz generacije u generaciju. Pjesma je inspirirana "sicanjem", odnosno tradicionalnim tetoviranjem žena na području Bosne i Hercegovine u vrijeme Osmanskog carstva koje su se time nastojale zaštititi od ropstva i prisilnog braka. Simboli na njihovom tijelu označavali su katoličku vjeru i njihov identitet. On se pokušavao učiniti trajnim i vidljivim tetoviranjem križeva i drugih katoličkih oznaka, što je tada bilo nužno u sprječavanju prisilne islamizacije.

Upravo ovo povijesno značenje pjesme "Andromeda" te križevi i drugi simboli koje su na sebi imale članice grupe Lelek izazvali su burne reakcije u turskoj javnosti. Kako je prenio turski portal Gündem Haber, određeni stihovi pjesme predstavljaju Osmansko carstvo na izrazito negativan način. Turski mediji kritizirali su korištenje povijesti u umjetničkom izričaju, a kao posebno problematične izdvajaju stihove: "Dok pališ svijeću pitaj svoju baku / Zašto je kćeri rađala u strahu", "Nisu naše majke iznjedrile roblje" te stih "Sinovi naši nisu podanici". Reakcije su i izazvale i reference na sicanje, koje se uglavnom tumači kao dio kulturne i vjerske baštine te ne nužno samo kao otpor Osmanlijama. Hrvatske predstavnice našle su se tako i među dugogodišnjim kritikama da se Eurosong koristi za širenje političkih poruka i netrpeljivosti.

No, čini se da, unatoč kritikama pojedinih medija djevojke ipak imaju simpatije većine. Prema aktualnim eurovizijskim kladionicama, Lelek s pjesmom "Andromeda" trenutačno se nalazi na sredini poretka, odnosno 17. mjestu. Kladionice im predviđaju ulazak u finale, ali ne i šansu za pobjedu. Kao favorit se za sada ističe Finska, a prate ju Francuska i Danska. Kada je riječ o pouzdanosti kladionica, iskustvo pokazuje da su one često precizne u predviđanju pobjednika, no ipak nisu nepogrešive. Iako Hrvatska trenutačno nije među favoritima, njezin poredak i dalje raste, što se dodatno može promijeniti nakon prvih proba i polufinalnih nastupa. Lelek će nastupiti u prvoj polufinalnoj večeri pod rednim brojem tri, što bi prema vjernim pratiteljima Eurovizije moglo dodatno olakšati prolazak dalje s obzirom na to da publika tada obraća najviše pažnje na nastupe i pjesme.