Grdović objavio fotografiju s poznatom Hrvaticom: 'Poželjela se sa mnom poslikati'

Legednarni zadarski pjevač Mladen Grdović na Facebooku je objavio fotografiju s Kajom, pobjednicom ovogodišnje sezone showa "Gospodin Savršeni". U svom prepoznatljivom, neposrednom stilu, pjevač je kratko opisao kako je došlo do susreta. "Kaja iz Gospodina Savršenog u mom Zadru, slučajni susret, poželila se sa mnom poslikati", napisao je Grdović. Objava je u kratkom roku prikupila velik broj lajkova i pozitivnih, često i šaljivih komentara, koji svjedoče o popularnosti koju oboje uživaju kod domaće publike, svatko u svom svijetu.

Kaja, koja je u napetoj završnici showa osvojila srce "Gospodina Savršenog" Karla Godeca, boravila je u Zadru na kratkom vikend putovanju. U grad je stigla sa svojim partnerom, potvrđujući da njihova ljubav, započeta pred kamerama, i dalje cvjeta. Par, koji spada među uspješnije priče proizašle iz ovog formata, trenutno živi zajedno u Zagrebu. Sudeći po objavama na društvenim mrežama, često koriste slobodno vrijeme za zajednička putovanja i uživanje u ljubavi. Kaja je također na svom Instagram profilu podijelila nekoliko fotografija, pokazujući pratiteljima djelić opuštene atmosfere s njihovog morskog bijega.

A popularni Grdović početkom travnja obilježio je impresivnih 45 godina glazbene karijere velikim koncertom u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Nastup je trajao gotovo tri sata, a Grdović je publici priredio večer ispunjenu emocijama i svojim najvećim hitovima.

Nakon koncerta, pjevač je na Uskrs podijelio fotografiju koja je zabrinula njegove obožavatelje, no ubrzo je pojasnio kako nema razloga za brigu. Otkrio je da je riječ o inhalaciji glasnica kojom se pripremao za zahtjevan nastup. ''Evo, da kucnem u drvo, zdravlje me dobro služi, unatoč godinama. Više ne trčim kao nekada, ali redovito prakticiram brzo hodanje'', otkrio je pjevač za InMagazin. Iza njega je impresivnih 45 godina karijere, a na pitanje o tajni dugovječnosti na estradi kaže: ''Vrijeme je proletjelo! Toliko putovanja i nastupa... Samo u Lisinskom sam pjevao više od 200 puta, a posebno je intenzivno bilo tijekom rata kada smo nastupali i triput tjedno. Nisam tip pjevača koji nudi lake note; pjesma mora imati dubinu i težinu'', ističe Grdović.