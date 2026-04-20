NAKON 15 GODINA

VIDEO Kuma Hane Huljić prasnula u smijeh nakon pitanja o zarukama i zašto se još nije udala

Domenica je odgovarala i na pitanja koja se tiču njezinog ljubavnog života, a posebnu pažnju privuklo je ono o tome je li joj žao što se nije zaručila niti udala, iako je sa svojim dečkom, korčulanskim odvjetnikom Ivanom Bačićem, u vezi 15 godina

Splitska pjevačica Domenica Žuvela, u javnosti poznata i kao vjenčana kuma Hane Huljić Grašo, gostovala je u video formatu "5 minutes left" voditelja Kristijana Jakšića, u kojem domaće javne osobe raspravljaju o životu, smrti i vjeri kao da im je preostalo 5 minuta života. Domenica je odgovarala i na pitanja koja se tiču njezinog ljubavnog života, a posebnu pažnju privuklo je ono o tome je li joj žao što se nije zaručila niti udala, iako je sa svojim dečkom, korčulanskim odvjetnikom Ivanom Bačićem, u vezi 15 godina.

- Ne, nije mi krivo - odlučno je poručila Domenica i dodala kako se ne slaže s navodom da pojedinci brak nazivaju "samo papirom" jer se boje odgovornosti. Svom dugogodišnjem dečku, obitelji i svijetu je poručila: - Da iskoristi svaki dan i bez mene. Neka iskoriste svaki dan. Živite svaki dan kao da je posljednji - ističe Žuvela, koja tvrdi i da se smatra vjernicom te da svoju pozitivnu energiju ne smatra isforsiranom i da se ne radi o obrambenom mehanizmu.

- Uvijek polazim od sebe i ne želim uopće biti u društvu osoba koje nisu pozitivne - odgovorila je Domenica na pitanje o tome smatra li da osobe koje su uvijek pozitivne živciraju druge. Pjevačica je naglasila i kako ne gleda vijesti, a zatim je navela svoj najveći strah: - Moj najveći strah je od visine, mislim da je to urođeni strah. Naučeni strah koji sam dobila bi možda bio onaj od nepoznatog te onaj od kukaca, bubica, u tom smislu, ono da mi nije ugodno - opisala je Žuvela. Priznala je i da je do koncerta u zagrebačkoj Areni koji se treba održati 2030. godine očekivala veću karijeru, ali i da su očekivanja komplicirana jer pojedinci često očekuju više od sebe.

Marko Kutlić: 'Kad te svaka riječ pogodi, ne možeš odbiti!'
