Bivša voditeljica nakon moždanog: 'Hitno su me naručili na magnet nakon mjesec dana'

Bivša voditeljica Ivana Plechinger progovorila je ponovno o moždanom udaru koji je doživjela prije osam godina u 39. godini.

Prisjetila se kako je kada je imala moždani znala da je u svojoj kući, ali nije znala gdje je, nije znala da joj suprug spava tri metra od nje te joj je vidno polje bilo smanjeno. Razmišljala je i o tome kako da ode do stepenica i od tamo doziva supruga jer je tamo bolja akustika, a pri tome nije bila svjesna kako suprug leži samo dva metra dalje od nje. - Ništa me nije boljelo samo mi je bilo jasno da se nešto gadno dogodilo - izjavila je Ivana za HRT .

- Tek kad su mi rekli dijagnozu, kad mi je postalo jasno što se dogodilo, pomislila sam, Bože dragi, mogla sam umrijeti - rekla je Ivana. Ispričala je i kako je izgledalo naručivanje za magnetnu rezonancu.

- Hitno su me naručili na magnet za mjesec dana. Ivana kaže kako misli da je njezina bolest bila najveći udarac za njezinog oca.

- Mislim da je to mojem tati bio najveći udarac. Mislim da ga je to dokrajčilo jer je nekoliko godina nakon toga umro od srčanog udara U jednom intervjuu osvrnula se na smrt majke koja je preminula u 39. godini i kako ju je to oblikovalo kao osobu.

- Mislim da je to meni bio početak nekih mojih životnih muka, s kojima sam se razračunala tek nakon 39. godine. Vrlo rano sam doživjela situaciju u kojoj misliš: 'Aha, to se ne događa nekom drugom, može i tvoja mama otići s ovog svijeta i što ćeš sada?'. Mislim da me to istovremeno kao djevojčicu i osnažilo i oslabilo na neki način, meni kao ženi je žao što nisam uz svoje odrastanje imala i majčinsku stranu. No, moj tata je davao sve od sebe da bude meni i mom bratu i mama i tata i prijatelj. Na tome sam mu neizmjerno zahvalna - kazala je Plechinger.

O svojim iskustvima Ivana je napisala knjigu 'Ono što ostaje, uvijek ljubav je'. Pokušava, kaže pomoći onima koji sada prolaze kroz što je ona prošla.