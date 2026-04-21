FOTO Evo koji su kandidati večeras napustili 'Survivor'!

U eliminacijskim borbama svoj su put završili Boris u žutom i Dunja u zelenom timu, čime se dodatno suzio krug natjecatelja. Njihovi odlasci nisu bili samo rezultat glasova i igre, već i odraz odnosa koji su gradili tijekom cijelog vremena u svojim plemenima. Večer je donijela niz teških odluka i neočekivanih raspleta. U žutom timu prvi je nominiran Boris, koji je dobio četiri glasa i mirno prihvatio svoju situaciju, svjestan da se krug sve više sužava. Ivan je zatim odlučio poslati Marinu u borbu, što za nju nije bilo iznenađenje. „Znala sam da će me odabrati 100%, Imao je sitne promjene u ponašanju prema meni koje sam primijetila. Moje prvo iskustvo u Survivoru bilo je preživljavanje psihički više nego fizički, a sada kao da sam došla na mini godišnji“, rekla je Marina, opisujući razliku između prijašnjeg i sadašnjeg okruženja.

U zelenom plemenu najviše glasova dobila je Dunja, čak sedam. „Možda je to tako jer imam najljepše ime. Osjećam se super. Prihvaćam ovo dostojanstveno. Borit ću se“, poručila je. Ana je potom donijela odluku i nominirala Srećka, koji je kratko komentirao: „Mislim da je to zato što sam došao zadnji.“ U završnim borbama najmanje uspjeha imao je Boris u žutom plemenu, čime je njegov put završio. „Neću reći da sam razočaran, jer sam sam sebe iznenadio do kud dam došao u Survivoru. A i drago mi je što ću biti dio porote“, rekao je Boris. U zelenom timu ispala je Dunja koja je u eliminacijskim borbama bila ukupno sedam puta. „Čudan mi je osjećaj... Toliko su me izglasavali moji suplemenici, da mislim da su sada sretni što idem“, rekla je nakon ispadanja.

Istovremeno, zbog teških ozljeda natjecanje su napustili Ivana iz zelenog i Marko iz žutog plemena, ali su ostali kao prvi članovi porote. Marko je pritom jasno istaknuo čim će se voditi kao član porote: „Gledat ću ljudske karakteristike i kako se tko prema kome odnosi. To je najbitnije, važnije i od igre na poligonu.“