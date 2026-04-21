JEZIVA PRIČA

Manekenka je zbog jednog higijenskog proizvoda ostala bez obje noge: 'Sjećam se neopisive boli, stopala su mi gorjela'

Iako su joj liječnici davali tek jedan posto šanse za preživljavanje, uspjela je pobijediti bolest, ali uz tragičan gubitak obiju nogu. U razgovoru za strane medije, prisjetila se trenutaka užasa: "Sjećam se neopisive boli, stopala su mi gorjela. Sjedila sam s jednom nogom i pola stopala i mislila kako to nije stvaran život.

Godine 2012. život manekenke Lauren Wasser zauvijek se promijenio nakon što je tijekom menstruacije razvila sindrom toksičnog šoka (TSS), rijetko i po život opasno stanje koje se najčešće povezuje s upotrebom tampona. Wasser je pretrpjela zatajenje organa, nestabilan krvni tlak, srčani udar i ekstremno visoku temperaturu, zbog čega je završila u induciranoj komi na aparatima za održavanje života. Iako su joj liječnici davali tek jedan posto šanse za preživljavanje, uspjela je pobijediti bolest, ali uz tragičan gubitak obiju nogu. U razgovoru za strane medije, prisjetila se trenutaka užasa: "Sjećam se neopisive boli, stopala su mi gorjela. Sjedila sam s jednom nogom i pola stopala i mislila kako to nije stvaran život.

" Zbog pokušaja spašavanja vitalnih organa, cirkulacija u njezinim ekstremitetima bila je prekinuta, što je dovelo do gangrene. Prvotno je amputirana samo desna noga, no nakon šest godina neizdrživih bolova, morala je ukloniti i lijevu. "Gubitak prve noge vratio mi je život, a gubitak druge donio mi je slobodu", ističe Wasser. Danas ponosno nosi svoje "zlatne noge" i koristi svoj glas kako bi upozorila druge žene na opasnosti TSS-a.

Svoju je priču je prije nekoliko godina podijelila s javnosti, čime je pokrenula globalnu raspravu o stvarnim opasnostima korištenja tampona i ženske higijene. Wasser je od tada o komplikacijama ove bolesti govorila za brojne medije, šireći svijest o posljedicama TSS-a i izazivajući percepciju modne zajednice prema osobama s invaliditetom.

Dok nastavlja snimati kampanje za klijente kao što su Nordstrom i Noisy May, ona mijenja viziju ljepote u modnoj industriji: „Naučili smo prihvatiti da nitko nije savršen i da svatko ima svoje jedinstvene izazove, invaliditete i nesigurnosti.”

Štoviše, Wasser ističe kako se upravo zbog svoje protetičke noge osjeća najljepšom. "Dugo sam je skrivala od svijeta i od mnogih ljudi”, priznala je. "To je nešto čemu se svijet u međuvremenu otvorio – ljudi pokazuju ljubav i prihvaćanje, što mi je pomoglo da i sama prihvatim situaciju još više, znajući da time pomažem drugima. To ima duboko značenje.”

amputacija tamponi tampon higijenski proizvodi manekenka sindrom toksičnog šoka toksični šok showbiz

Prince
Video sadržaj
VELIKI UMJETNIK

Deset godina bez Princea: Njegov trezor krije glazbu za idućih 100 godina, a ovo su tajne koje niste znali

Osim glazbe, Prince je vodio i drugi, tajni život - onaj filantropski. Tek nakon njegove smrti otkriveni su razmjeri njegova često anonimnog dobrotvornog rada. Podržavao je pokret Black Lives Matter, donirao je novac organizacijama koje su stvarale "zelene" poslove u siromašnim zajednicama i poticao program koji je mlade iz urbanih sredina učio programiranju

Mara Flávia Araújo
Video sadržaj
TRAGEDIJA U AMERICI

Influencerica (38) umrla usred utrke: 'Bila je bolesna, govorili smo joj da ne ide'

Mara Flávia Araújo bila je mnogo više od sportašice. Rođena u São Carlosu u Brazilu, bila je diplomirana novinarka s više od deset godina iskustva u radu na radiju, televiziji i u odnosima s javnošću. Uz to, povremeno je radila i kao DJ. Prema dostupnim informacijama, sportu se potpuno posvetila nakon što se suočila s vlastitim zdravstvenim problemima, a triatlon je postao njezina strast

Video sadržaj
U SKLOPU TURNEJE

Sergej Ćetković nakon tri godine vraća se u Opatiju: 'Pripremamo koncert satkan od najljepših emocija'

"Posebno mi je drago što se opatijska Ljetna pozornica našla na popisu koncerata u sklopu velike turneje 'Sergej 5.0'. To je prostor koji ima svoju posebnu atmosferu i publiku kojoj se uvijek rado vraćam. Pripremamo koncert satkan od najljepših emocija i pjesama koje su obilježile sve ove godine. Vjerujem da nas čeka večer u kojoj ćemo zajedno pjevati, dijeliti uspomene i stvoriti nove trenutke za pamćenje", izjavio je Sergej, kojeg s razlogom nazivaju vječni romantik

