Manekenka je zbog jednog higijenskog proizvoda ostala bez obje noge: 'Sjećam se neopisive boli, stopala su mi gorjela'

Godine 2012. život manekenke Lauren Wasser zauvijek se promijenio nakon što je tijekom menstruacije razvila sindrom toksičnog šoka (TSS), rijetko i po život opasno stanje koje se najčešće povezuje s upotrebom tampona. Wasser je pretrpjela zatajenje organa, nestabilan krvni tlak, srčani udar i ekstremno visoku temperaturu, zbog čega je završila u induciranoj komi na aparatima za održavanje života. Iako su joj liječnici davali tek jedan posto šanse za preživljavanje, uspjela je pobijediti bolest, ali uz tragičan gubitak obiju nogu. U razgovoru za strane medije, prisjetila se trenutaka užasa: "Sjećam se neopisive boli, stopala su mi gorjela. Sjedila sam s jednom nogom i pola stopala i mislila kako to nije stvaran život.

" Zbog pokušaja spašavanja vitalnih organa, cirkulacija u njezinim ekstremitetima bila je prekinuta, što je dovelo do gangrene. Prvotno je amputirana samo desna noga, no nakon šest godina neizdrživih bolova, morala je ukloniti i lijevu. "Gubitak prve noge vratio mi je život, a gubitak druge donio mi je slobodu", ističe Wasser. Danas ponosno nosi svoje "zlatne noge" i koristi svoj glas kako bi upozorila druge žene na opasnosti TSS-a.

Svoju je priču je prije nekoliko godina podijelila s javnosti, čime je pokrenula globalnu raspravu o stvarnim opasnostima korištenja tampona i ženske higijene. Wasser je od tada o komplikacijama ove bolesti govorila za brojne medije, šireći svijest o posljedicama TSS-a i izazivajući percepciju modne zajednice prema osobama s invaliditetom.

Dok nastavlja snimati kampanje za klijente kao što su Nordstrom i Noisy May, ona mijenja viziju ljepote u modnoj industriji: „Naučili smo prihvatiti da nitko nije savršen i da svatko ima svoje jedinstvene izazove, invaliditete i nesigurnosti.”

Štoviše, Wasser ističe kako se upravo zbog svoje protetičke noge osjeća najljepšom. "Dugo sam je skrivala od svijeta i od mnogih ljudi”, priznala je. "To je nešto čemu se svijet u međuvremenu otvorio – ljudi pokazuju ljubav i prihvaćanje, što mi je pomoglo da i sama prihvatim situaciju još više, znajući da time pomažem drugima. To ima duboko značenje.”