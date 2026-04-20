VIDEO Ovo morate vidjeti! Britanac preveo pjesmu s kojom se Hrvatska predstavlja i oduševio: 'Naježila sam se'

Do Eurovizije 2026. godine ostalo je još nešto manje od mjesec dana, a uz izvođače za ovaj spektakl pripremaju se i brojni obožavatelji. Naime, naše predstavnice grupa Lelek trenutačno se nalazi na turneji Europom gdje nastupaju na brojnim partyjima i predstavljaju pjesmu "Andromeda" te se druže s drugim izvođačima. S druge pak strane brojni obožavatelji ovog natjecanja prate to sve i preslušavaju pjesme, a kako bi im to bilo olakšano pobrinuo se britanski glazbenik i tekstopisac Bradley Jay koji je na društvenim mrežama odlučio sve pjesme prevesti na engleski kako bi svima bile razumljive.

Među prvima koje je obradio jest "Andromeda", a i otpjevao ju je te nacrtao slične tetovaže na licu. Ovaj video prikupio je i brojne reakcije. "Kao Hrvatica i profesorica engleskog, odobravam ovaj prijevod", stoji u jednom komentaru, na što je glazbenik odgovorio: "Ovo je najbolji kompliment koji sam dobio. Hvala ti". "Ja sam se naježila, Gospe moja lipa", "Trebale bi LELEK napraviti i ovakvu verziju", "Poruka je tako snažna i ovo je remek-djelo broj jedan ove godine" – neki su od komentara, a video ima više od 20 tisuća pregleda.

Podsjetimo, ove godine održava se okruglo 70. izdanje najpopularnijeg glazbenog natjecanja u Europi. Spektakl se održava u Austriji, točnije u Beču i to od 12. do 16. svibnja. Grupa Lelek nastupit će u prvom polufinalu.

Društvenim mrežama Eurovizije nedavno se prošila snimka naših predstavnica dok izvode jednu od najlegendarnijih eurovizijskih pjesama svih vremena ''Wild Dances'' ukrajinske pobjednice Ruslane iz 2004. godine. Njihova energična i emotivna interpretacija brzo je osvojila publiku, a reakcije stižu sa svih strana. Ipak, ono što je posebno odjeknulo jest činjenica da se djevojkama javila i sama Ruslana. ''Sviđa mi se, sjajan posao'', poručila im je ukrajinska glazbenica, ne skrivajući oduševljenje njihovom izvedbom. U drugoj poruci dodatno je naglasila: ''Djevojke, hvala za ovako prekrasnu obradu pjesme Wild Dances. Niste je samo izvele, nego ste je zaista i osjetile.''

Pjesma "Andromeda" je oduševila publiku, a tome je doprinio i videospot je nedavno objavljen i na službenom YouTube kanalu Eurovizije. Spot je snimljen u šumi te ocrtava riječi pjesme, a ističu se i djevojke iz grupe s prepoznatljivim tetovažama o kojima i pjevaju, a imaju ih na rukama i licu.

Članice grupe pojavljuju se odjevene u bijele haljine, a u pojedinim scenama okupljaju se u krug, pjevajući prema nebu. U središtu vizualne priče nalazi se žena koja kroz šumu nosi dijete, dok je progoni mračna figura u crnom plaštu. U komentarima ispod videa mnogi, pretežno strani, obožavatelji uputili su riječi hvale našim predstavnicama. "Upadaju vrlo lako u top 5, po mom mišljenju", "12 bodova od Poljske, prekrasno", "Zaslužuju top 5", "Jedina umjetnost ove godine", "Ne mogu dočekati da vidim izvedbu uživo, pozdrav iz Perua", "Puno sreće iz Grčke", "Iz Brazila sam, vi ste moj pobjednik", pisali su.