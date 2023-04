Nasmijavali su nas u 'Večernjoj školi', a znate li čime se Ante, Blaž i Denis zapravo bave?

U Dobro jutro, Hrvatska gostovala je ekipa 'Večernje škole'. Željko Pervan, Zlatan Zuhrić, Ahmed Al Rahim, Mladen Horvat i Damir Folnegović pojavili su se u ovoj emisiji prije sutrašnjeg rasprodanog nastupa u zagrebačkoj Ciboni.

Željko Pervan je rekao kako su se zajedno okupili kada je preminuo njihov zajednički prijatelj, ali i dodao da cijelo vrijeme traje pritisak da se ponovno okupe.

- Nema scenarija, mi to dogovorom rješavamo, jer smo malo plaćeni. Mi bismo željeli da nam se još netko pridruži, ali nema tko - rekao je Pervan u emisiji koji je pojasnio kako je format isti, no sadržaj je drukčiji.

Pervan je kazao i kako ovaj put izbjegavaju dnevno-političke pojavnosti, već se pokušavaju baviti uzročno-posljedičnim nizom života svih ljudi.

- Više govorimo o ljubavi, zlobi, zavisti, lijenosti, o onome što spava u ljudima, to razvlačimo kroz predstave, ističe Pervan.

Voditelji su ih pitali i koliko su Hrvati zapravo duhoviti.

- Stvar je u tomu tko bira humor, a ne tko ga proizvodi. Ovo što gledamo u raznim medijima, to je netko izabrao, a nije dobro da nam drugi biraju. Dobro je šaliti se na svoj račun, što mi radimo, a to nekada izostane zbog ega, a mi to uredno koristimo pa onda udaramo po svemu ostalome - izjavio je Zuhra.

Inače, osim Zlatana koji je glumac u kazalištu, a gledali smo ga i u brojnim domaćim serijama, te Pervana koji je komičar i ostali članovi ekipe imaju druge poslove nevezano za Večernju školu.

Damir Folnegović bavi se restoranima i vinarijama pa je napisao i dva gastro vodiča, Ahmed Al Rahim otvorio je restoran na Velom Lošinju, a Mladen Horvat se hobistički posvetio glazbi...

