Naša voditeljica pokazala najdraži kut u kući koju je kupila bez kredita

To je ta sreća. ❤ Način na koji započinjem svaki dan. Ponekad imam vremena za pravi trening, ponekad samo za istezanje, ali uvijek i bez kompromisa ovako izgleda moje jutro. Jer, to je situacija u kojoj sam 100 % prirodna, 100% svoja 😊 Pozivam i tebe da na dan bez filtera, 28.11. , objaviš svoju fotku na kojoj si 100 % prirodan, 100% svoj, i možda baš ti budeš jedan od najkreativnijih koji osvajaju paket Juicy 100% soka. 😊 Na fotki svakako označi @juicy_sokovi uz hashtagove #danbezfiltera #juicy100postoprirodno 😉 #GoodMorningWorld

A post shared by Doris Pinčić Rogoznica (@dorispincicrogoznica_doda) on Nov 16, 2019 at 11:04pm PST