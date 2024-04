Naša pjevačica progovorila je o vjeri: 'Tad sam Kristu najbliže. I kao da drži mi srce u dlanovima'

Pjevačica Nika Antolos članica je grupe Feminnem, a uz to je počela raditi i kao voditeljica na radiju Happy FM. Pjevačica je inače vjernica, te često svoje statuse posvećuje vjeri i Bogu. Tako je i ovaj vikend napisala znakovit status u kojem je opisala kada se osjeća najbliže Kristu.

- I uvijek kad je teško, najlakše mi... Zvuci toliko glupo, naivno, neshvatljivo,kontradiktorno (svijetu). Ali tad sam Kristu najbliže... I kao da drži mi srce u dlanovima, onda kad se lomi. Ne ,,gleda s oblaka” uz ,,jesam ti rekao”. Nego nosi me uz ,,Ovdje Sam..proći će..a kad prođe, uvidjet’ ćeš zašto moralo je biti..”. Patnja ima prezime, ono je čistoća.. U njoj sudjelujemo u Božjoj pomoći čovjeku.. Tko razumije-shvatit’ će…. Kad Padre Pio je rekao: “Živi pod brižnim i budnim okom Božjeg pastira i proći ćeš “pašnjacima zla” neozlijeđen” znam sto je mislio. Svijet možda vidi ozlijede, ali ono ,,ja” nikad dotaknuto… Ali zaista.. Ne bojte se, nego ovako kao i ja nabacite lijepu haljinu, osmjeh i tvrdoglavo zahvalni budite. Poslušnost , ne emocija.. Pa kome ludi, kome ljudi... - rekla je.

Nika je, inače, tijekom životne borbe s multiplom sklerozom bila je na strogom režimu prehrane, no već godinama nema nijedan simptom.

''Skoro peta godina i nemam niti jedan simptom, a kamoli relaps tako da ja to nazivam slobodom, točnije bolesti nema'', rekla je Nika i dodala: ''I dalje koristim suplemente, hladno prešane sokove, što manje glutena, šećera, jaja i laktoze, ali pojest ću i pizzu i pastu, ne želim se ograničavati'' rekla je za InMagazin.

Pjevačica je poznata po promoviranju prirodnog izgleda.

''Pa evo i Pamela Anderson je cijeli život u ovom poslu, i to na kojem nivou u Americi pa je uspjela prirodan izgled približiti javnosti. Može se, samo se treba ohrabriti i to je najteži dio da izađeš bez puno šminke. Ja ne govorim da je šminka loša stvar, dapače, ako si žene pomažu s tim u samopouzdanju super, ja sam evo neki dan bila na botoksu i ja pričam o tome, da neka žena doma od 34 godine i s djetetom doma kao ja - ne bi mislila kako ona ima ravno čelo a ja nemam. Nemam, samo sam radila nešto'', govori Nika.

Nakon što joj je dijagnosticirana autoimuna bolest multipla skleroza Nika je bez ustručavanja govorila o svojoj borbi i bilježila svaki hitni posjet bolnici. Srećom to je iza nje, a ispred nje radijski mikrofon i posao o kojem je godinama maštala.

- Ja sam uvijek sanjala posao na radiju jer je spoj glazbe koju obožavam i bez koje ne mogu te razgovora s ljudima, mislim da ne može bolje od radija! Pamela je vidjela na Instagramu da Happy traži voditelja ili voditeljicu i meni poslala link, ja sam automatski skočila na to, poslala sam životopis, odradila razgovore i evo me, tu sam u eteru! - izjavila je.

Mikrofon ovoj glazbenici nije stran, a ne krije oduševljenje što je uz pjevačke sposobnosti dobila priliku pokazati i one voditeljske.

