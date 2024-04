Mlada zvijezda Netflixove serije objavila: 'Pronašli su mi rak kože, molim vas, koristite kremu za sunčanje'

Influencer i televizijska zvijezda Harry Jowsey (26), koji se proslavio nakon sudjelovanja u Netflixovom showu "Too Hot To Handle" i emisiji "Ples sa zvijezdama" na društvenim mrežama objavio je da mu je dijagnosticiran rak kože. Naglašava da će sve biti dobro.

- Prošli tjedan otišao sam dermatologu da mi pregleda kožu i pronašli su rak. Samo vas želim spasiti i zaštititi - odite na pregled kože. Bit ću dobro, sve će biti u redu. Ovo objavljujem samo kako bih vas obavijestio da se bliži ljeto i molim vas koristite kremu za sunčanje, rekao je.

Savjetuje svima da odu na pregled madeža jer "nikad se ne zna". "Nosio sam ovo na ramenu godinu ili dvije, a nisam imao pojma", rekao je. "Dakle, idite na pregled kože, nanesite kremu za sunčanje i budite malo odgovorniji", poručio je Jowsey.

Harry je nastavio pozivati ​​gledatelje da budu "odgovorniji" prema svom zdravlju tako što će redovito provjeravati svoju kožu zbog bilo kakvih znakova promjena madeža ili pjega.

"Ako ste pjegava mala žaba poput mene, idite po mapu madeža i provjerite svoje tijelo, jer nikad se ne zna. Nosio sam ovo na ramenu godinu ili dvije, nisam imao pojma. Samo sam želim spasiti i zaštititi jednog od vas tamo", objasnio je i odmah dobio brojne poruke podrške.

- Jako mi je žao zbog ovog Harry, šaljem ti toliko ljubavi, neka te Bog blagoslovi i da ti puno snage i zdravlja, poručio mu je pratitelj.

Joesey se pojavio u prvoj sezoni showa "Too Hot to Handle", gdje se zbližio s natjecateljicom Francescom Farago. Par se zaručio, no njihova romansa ipak nije potrajala.

