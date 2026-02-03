Saznala je da su joj djeca teško bolesna, a sad je prekinula zaruke s njihovim ocem

Pjevačica Jesy Nelson (34) potvrdila je prekid zaruka s glazbenikom Zionom Fosterom (27) samo četiri mjeseca nakon prosidbe. Njihovoj četverogodišnjoj vezi presudilo je iznimno traumatično iskustvo kroz koje su prošli nakon rođenja blizanki, Ocean Jade i Story Monroe. U intervjuu je objasnila kako je ogroman stres narušio njihov odnos, ističući da su im djeca sada apsolutni prioritet i jedini fokus.

Njihova borba započela je još tijekom trudnoće, kada je otkriven rijedak sindrom transfuzije među blizancima (TTTS). Djevojčice su rođene prerano u svibnju prošle godine, a pravi šok uslijedio je u siječnju, kada je nakon mjeseci neizvjesnosti potvrđeno da boluju od spinalne mišićne atrofije (SMA) tipa jedan. Riječ je o najtežem obliku rijetke genetske bolesti koji uzrokuje propadanje mišića i nosi teške prognoze o trajnim ograničenjima u kretanju.

VIDEO 'Bez terapije će umrijeti': Pjevačica slavnog benda u suzama nakon šokantne dijagnoze svojih kćeri

Upravo je ta dijagnoza, kaže pjevačica, uzela danak njihovoj vezi. - Nakon svega kroz što smo prošli, među nama jednostavno više nije bilo zdrave atmosfere, što je i razumljivo - objasnila je. Odlučili su se razići kako bi kćerima mogli pružiti najpozitivnije moguće okruženje, naglasivši da su ostali u dobrim odnosima i da će se zajedno brinuti o djevojčicama. - One su naš glavni fokus i sada nam je najvažnije biti najbolji mogući roditelji - poručila je.

Nelson je priznala da živi "dan po dan", jer je razmišljanje o budućnosti i svemu što ona nosi jednostavno previše preplavljuje. Cijela njezina borba, od teške trudnoće do suočavanja s dijagnozom, bit će prikazana u nadolazećoj dokumentarnoj seriji na Prime Videu pod nazivom "Jesy Nelson: Life After Little Mix", koja će publici pružiti sirov i autentičan uvid u najteže trenutke njezina života.