Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 164
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TEŠKI DANI ZA PJEVAČICU

Saznala je da su joj djeca teško bolesna, a sad je prekinula zaruke s njihovim ocem

Foto: Instagram
1/11
VL
Autor
Vecernji.hr
03.02.2026.
u 16:20

Bivša članica grupe Little Mix, Jesy Nelson, prolazi kroz najteže razdoblje. Nakon što je otkrila da njezine kćeri blizanke boluju od teške bolesti, sada je progovorila i o prekidu zaruka sa Zionom Fosterom, ocem njezinih djevojčica

Pjevačica Jesy Nelson (34) potvrdila je prekid zaruka s glazbenikom Zionom Fosterom (27) samo četiri mjeseca nakon prosidbe. Njihovoj četverogodišnjoj vezi presudilo je iznimno traumatično iskustvo kroz koje su prošli nakon rođenja blizanki, Ocean Jade i Story Monroe. U intervjuu je objasnila kako je ogroman stres narušio njihov odnos, ističući da su im djeca sada apsolutni prioritet i jedini fokus.

Njihova borba započela je još tijekom trudnoće, kada je otkriven rijedak sindrom transfuzije među blizancima (TTTS). Djevojčice su rođene prerano u svibnju prošle godine, a pravi šok uslijedio je u siječnju, kada je nakon mjeseci neizvjesnosti potvrđeno da boluju od spinalne mišićne atrofije (SMA) tipa jedan. Riječ je o najtežem obliku rijetke genetske bolesti koji uzrokuje propadanje mišića i nosi teške prognoze o trajnim ograničenjima u kretanju.

VIDEO 'Bez terapije će umrijeti': Pjevačica slavnog benda u suzama nakon šokantne dijagnoze svojih kćeri
1/10

Upravo je ta dijagnoza, kaže pjevačica, uzela danak njihovoj vezi. - Nakon svega kroz što smo prošli, među nama jednostavno više nije bilo zdrave atmosfere, što je i razumljivo - objasnila je. Odlučili su se razići kako bi kćerima mogli pružiti najpozitivnije moguće okruženje, naglasivši da su ostali u dobrim odnosima i da će se zajedno brinuti o djevojčicama. - One su naš glavni fokus i sada nam je najvažnije biti najbolji mogući roditelji - poručila je.

Nelson je priznala da živi "dan po dan", jer je razmišljanje o budućnosti i svemu što ona nosi jednostavno previše preplavljuje. Cijela njezina borba, od teške trudnoće do suočavanja s dijagnozom, bit će prikazana u nadolazećoj dokumentarnoj seriji na Prime Videu pod nazivom "Jesy Nelson: Life After Little Mix", koja će publici pružiti sirov i autentičan uvid u najteže trenutke njezina života.
Ključne riječi
Jesy Nelson pjevačica showbiz

Komentara 1

Pogledaj Sve
MO
možemoramo
16:40 03.02.2026.

Ovo su se zaputili u "građansku" BiH

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!