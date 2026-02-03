Srpski mediji javljaju: Na kuću Zdravka Čolića bačena bomba, policija na terenu

Na kuću Zdravka Čolića na Dedinju bačena je bomba, prenosi srpski Blic. Kako saznaju, očevid na licu mjesta vrše policija i tužitelj Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Najvažnija vijest je da u trenutku napada nitko nije ozlijeđen, no sam čin izazvao je veliku uznemirenost i šok, kako u susjedstvu, tako i u široj javnosti.

Prema neslužbenim informacijama, pjevač u trenutku eksplozije najvjerojatnije nije bio u objektu, no još uvijek nema službene potvrde o tome gdje se nalazila njegova obitelj, supruga Aleksandra te kćeri Una i Lara. Zdravko Čolić desetljećima je poznat po tome što svoj privatni život strogo čuva od očiju javnosti, a upravo je zbog želje za mirom i privatnošću prodao prethodnu kuću na Košutnjaku i preselio se u dobro osiguranu vilu na Dedinju, okruženu visokim zidovima i zelenilom.

FOTO Evo s kojim se našim izvođačem Čolić slikao na koncertu, mnogi su priželjkivali ovaj susret

Odmah nakon dojave, jake policijske snage blokirale su prilaze kući u Ulici Stojana Ćelića, a na teren su izašli i dežurni tužitelj Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu te forenzički timovi. Očevid je trajao satima, a istražitelji su prikupljali dokaze i pregledavali snimke s nadzornih kamera s vile i okolnih objekata kako bi identificirali počinitelja.

Motiv ovog zabrinjavajućeg napada za sada je potpuna nepoznanica. Istraga je u tijeku i od nje se očekuje da rasvijetli pozadinu napada na dom omiljenog pjevača, koji se do sada nije povezivao ni s kakvim incidentima. Zasad se ni Zdravko Čolić ni članovi njegove obitelji nisu službeno oglasili o nemilom događaju.