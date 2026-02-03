Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 80
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
UŽIVO: Tomašević: Kad Thompson pjeva na Hipodromu ili Areni ima ZDS. Kad pjeva na dočeku, onda nema. HDZ ga kontrolira
Tomašević: Ne sjećam se da je bilo koja Vlada lokalnoj vlasti napravila ono što je ova Vlada napravila Gradu Zagrebu
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NAPAD U BEOGRADU

Srpski mediji javljaju: Na kuću Zdravka Čolića bačena bomba, policija na terenu

Nova najnovija fotografija
Foto: Večernji.hr
1/2
VL
Autor
Vecernji.hr
03.02.2026.
u 11:36

Najvažnija vijest je da u trenutku napada nitko nije ozlijeđen, no sam čin izazvao je veliku uznemirenost i šok, kako u susjedstvu, tako i u široj javnosti. Kako saznaju tamošnji mediji, očevid na licu mjesta vrše policija i tužitelj Višeg javnog tužilaštva u Beogradu

Na kuću Zdravka Čolića na Dedinju bačena je bomba, prenosi srpski Blic. Kako saznaju, očevid na licu mjesta vrše policija i tužitelj Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Najvažnija vijest je da u trenutku napada nitko nije ozlijeđen, no sam čin izazvao je veliku uznemirenost i šok, kako u susjedstvu, tako i u široj javnosti.

Prema neslužbenim informacijama, pjevač u trenutku eksplozije najvjerojatnije nije bio u objektu, no još uvijek nema službene potvrde o tome gdje se nalazila njegova obitelj, supruga Aleksandra te kćeri Una i Lara. Zdravko Čolić desetljećima je poznat po tome što svoj privatni život strogo čuva od očiju javnosti, a upravo je zbog želje za mirom i privatnošću prodao prethodnu kuću na Košutnjaku i preselio se u dobro osiguranu vilu na Dedinju, okruženu visokim zidovima i zelenilom.

FOTO Evo s kojim se našim izvođačem Čolić slikao na koncertu, mnogi su priželjkivali ovaj susret
Nova najnovija fotografija
1/20

Odmah nakon dojave, jake policijske snage blokirale su prilaze kući u Ulici Stojana Ćelića, a na teren su izašli i dežurni tužitelj Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu te forenzički timovi. Očevid je trajao satima, a istražitelji su prikupljali dokaze i pregledavali snimke s nadzornih kamera s vile i okolnih objekata kako bi identificirali počinitelja.

Motiv ovog zabrinjavajućeg napada za sada je potpuna nepoznanica. Istraga je u tijeku i od nje se očekuje da rasvijetli pozadinu napada na dom omiljenog pjevača, koji se do sada nije povezivao ni s kakvim incidentima. Zasad se ni Zdravko Čolić ni članovi njegove obitelji nisu službeno oglasili o nemilom događaju.

Ključne riječi
Zdravko Čolić showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!