Zbog Thompsona ova jakna hrvatskog brenda postala je hit: 'Hvala vam na ludom broju narudžbi'

Pjevač Marko Perković Thompson poznat je po tome što na nastupima preferira jednostavne modne kombinacije, najčešće traperice ili crne hlače uz majicu kratkih rukava, a često ističe domaći dizajn. Sličan stil odabrao je i za doček rukometaša, pojavivši se u crnoj majici s grafikom i tamnoplavim trapericama, no u prvom planu našla se njegova jakna.

Radi se o modelu Wave domaćeg brenda 7thCNTRY. Na njihovim stranicama stoji kako je riječ o prijelaznoj jakni izrađenoj od teškog pamuka, s kopčanjem na gumbe, diskretnim logotipom sprijeda te upečatljivom grafikom vala na leđima. Cijena jakne iznosi 75 eura, a nudi se u veličinama od S do XL. Iz brenda su se putem Instagram Storyja pohvalili izvrsnom prodajom upravo zbog Thompsonova utjecaja.

"Hvala vam na ludom broju narudžbi. Zbog gužve, rok isporuke je oko 10 dana. Hvala na strpljenju - radimo punom parom!", poručili su uz fotografiju Marka Perkovića s dočeka naših rukometaša. Ovaj mladi hrvatski brend sebe definira kao premium streetwear namijenjen Hrvatima diljem svijeta. Ističu kako kombiniraju vrhunske materijale s odvažnim dizajnom nadahnutim tradicijom, pozivajući kupce da s ponosom nose svoje korijene. Trenutačni asortiman im je skroman i obuhvaća tek nekoliko predmeta - kapu, jaknu, majicu s kapuljačom te dva modela majica kratkih rukava.

Podsjetimo, tijekom nastupa u osijeku Thompson je nosio legendarne Zenge koje su 1991. nosili vojnici koji su branili Vukovar. Žutim čizmama vukovarske tvrtke Borovo je simbolično odao počast Gradu heroju i svim poginulim braniteljima. Uz to, nosio je i majicu s brojem 03941158, što je zatvorski broj otmičara aviona Zvonka Bušića.