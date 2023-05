Naša glumica pohvalila se velikim uspjehom, nije mogla zaustaviti suze

Glumica i kći Vitomire Lončar i Ivice Šimića, Buga Marija Šimić (29) pohvalila se velikim uspjehom na društvenim mrežama. Naime, dobila je nagradu za najbolju glumicu u Prištini. Priznanje je dobila za ulogu u predstavi Rusalka u kojoj pjeva.

Buga je na društvenim mrežama objavila snimke i fotografije s dodjele, a podijelila je i video na kojem se može pogledati i čuti njen emotivni govor.

"Jednom davno u jednom stanu u dalekom Zagrebu jedna je djevojčica plakala na podu i molila: 'Molim te, učini me pjevačicom.' Iako zapravo nije bila sigurna da želi to. Samo to. Ali više - činilo se previše. Nije znala da može 'više'. Da postoji drugačije. Nije znala kako se stisnuti, kako se prilagoditi da stane negdje. Da bude prihvaćena negdje. I da je moguće biti više od jednog. Da ne mora birati. Pa je napravila predstavu. O tome. Vođena, čuvana od najboljeg režisera na svijetu (tata, tek smo krenuli), učena od legende Mirele Brekalo Popović, koja joj je otvorila nova vrata, pokazala novi put, izgradila nove dijelove. Predstavu s nadom da će nekom reći: ako se pokušavaš uklopiti - nemoj. Molim te, nemoj. Budi ti. Usudi se biti ti. Ne prilagođavaj se. Ne smanjuj se. Usudi se izgraditi svoju kutiju. Tko zna. Možda za to dobiješ i nagradu. Govor s dodjele nagrada na @prishtinaitf za najboljeg glavnog glumca festivala (nema podjele na muške i ženske kategorije). Hvala, Priština", ispričala je kroz suze.

Brzo su krenuli i komentari i lajkovi pratitelja koji su mladoj glumici čestitali na uspjehu.

"Čestitke, divna djevojko", "Bravoooo", "Buga, bravo! Svaka čast", "Bravo, ljepoto, čestitke velike", "Draga, bravo od srca", "Samo budi svoj, najbolji savjet ikada", samo su neki od komentara pratitelja.

