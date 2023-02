Naša glumica o zdravlju: 'To sad nema šanse da pojedem jer 5 dana bih se previjala od bolova'

Glumica Nadia Cvitanović gostovala je u emisiji 'Zdravlje na kvadrat' na Novoj TV, Nadia, najpoznatija domaćoj publici kao Petra iz serije Na granici priznala je da je obožavatelji i dalje zovu tim imenom. Progovorila je i o svojim problemima sa želucem.

"Imala sam problema sa želucem. Nekako sam, jednostavno, morala na tomu poraditi. Kada si na setovima više-manje cijelo vrijeme, teško je paziti na ishranu. Bude tu i stresa. Prije sam i pušila. To više ne radim" rekla je.

Dodala je i da jako voli jesti slatko, ali to ne smije.

“Volim jesti slatko iako to baš ne smijem. Volim i masno jesti. Živjela sam u Sarajevu i voljela sam otići na ćevape i te razne bureke. To sad nema šanse da pojedem jer pet dana bih se previjala od bolova i kiseline, da to sad pojedem”, priznala je u emisiji.

Nadia je ranije otkrila kako joj se život potpuno promijenio nakon što je glumila u seriji 'Na granici'.

"Znatno se promijenio, posebno na planu prepoznatljivosti, ali došle su i drugačije odgovornosti s tom ulogom. Kada sam krenula s radom na seriji kolega Milan Štrljić mi je rekao da rad na seriji nije šprint nego maraton, za mene je u tom trenutku to bio zlatan savjet. Puno je duži proces rada na seriji nego na filmu i treba dobro i pametno rasporediti snagu, ne samo radi sebe već i radi partnera. To je jedna od odgovornosti, a onda slijedi ta odgovornost javne ličnosti koju ja još nisam u potpunosti demistificirala u svojoj glavi jer ne volim samu sebe doživljavati previše ozbiljno" rekla je.

Opisala je tada i jedan svoj klasični radni dan.

"Ustajem ujutro u 5, obavim jutarnju rutinu, izlazim iz stana i idem na set. Prvo idem u kostim i šminku, onda ponavljam tekst s kolegama, pa snimamo scenu po scenu i tako do 19 sati. Onda dođem kući ponavljam tekst za sutra. Pred spavanje igram Playstation i gledam Netflix" zaključila je.

U jedinstvenoj dramskoj seriji 'Na granici' s elementima humora koja se trenutačno reprizira na Novoj TV u ulozi glavnog lika Zorke gledamo poznatu glumicu Ninu Erak, a u središtu radnje je i mlada, tek diplomirana ekonomistica Petra koju tumači talentirana mlada glumica Nadia Cvitanović. Petra se vraća iz Zagreba u svoje rodno selo kako bi od bake Zorke naslijedila ilegalni biznis švercanja dobara iz BiH u Hrvatsku. Upoznali smo kroz seriju obitelj Skorupović koju osim Zorke čine i njezina kćer Mira (Barbara Vicković), zet Andrija Masle (Milan Štrljić) i njihove tri kćeri, uz Petru i Lidija (Martina Stjepanović) i Ivana (Lucia Glavich Mandarić).

Ova obitelj ima automehaničarsku radionicu i najvažniji su u lancu šverca jer je zemlja uz granicu Zorkina. Drugu obitelj, obitelj Penava čine likovi koje su utjelovili sjajni glumci Nemrin Omić, Elvira Aljukić, Dino Rogić i Marko Braić, a ta obitelj živi pak na bosanskoj strani, imaju dućan i skladište koji koriste i kao paravan za šverc. Obitelj Štiglić utjelovio je pak sjajni Žarko Radić i Barbara Nola, do njihovog sina glumi Asim Ugljen.

U selo Lokvica gdje je smještena radnja nove serije, iz Zagreba dolazi i novi granični policajac Marko kojeg će utjeloviti Filip Juričić. Osim navedenih u serijskoj uspješnici Nove TV svoje uloge imaju i Zlatan Zuhrić i Mladen Vulić, Momčilo Otašević, Petra Kraljev, Tijana Pečenčić, Mirko Ilibašić, Petar Puškarić, Davor Svedružić, i brojni drugi vrhunski glumci.

Koncept projekta ''Na granici'' potpisuju autori Mirna Miličić, Vlado Bulić i Goran Rukavina, a redatelji su Josip Žuvan, Stanislav Tomić, Ivan Miladinov i Danijel Kušan. Serija donosi uzbudljivu i zabavnu radnju, ona ima i ljubavnu priču, ali i niz humornih elemenata.

