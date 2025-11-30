Naši Portali
MLADA ZVIJEZDA

FOTO Jakov Jozinović u trans bacio više od 10 tisuća ljudi u Varaždinu, gužve gotovo zaustavile promet

Foto: Dario Horvat
VL
Autor
Vecernji.hr
30.11.2025.
u 13:43

Više od 10 tisuća ljudi okupilo se u središtu grada. Korzo je bio u ekstazi, grad u zastoju, a publika u deliriju

Večeras je Varaždin svjedočio pravom glazbenom fenomenu - Jakov Jozinović priredio je spektakl koji je potpuno raspametio publiku i pretvorio Korzo u najživlju pozornicu u Hrvatskoj. Od prvog trenutka bilo je jasno: ovo nije bio običan koncert.

Više od 10 tisuća ljudi, slilo se u centar grada, stvarajući gužvu i gotovo blokirajući promet. No, nikome nije smetalo - svi su htjeli samo jedno: vidjeti i čuti Jakova uživo, a on je isporučio i više nego što su očekivali.

Najveći delirij nastao je kada je izveo svoju novu pjesmu „Polje ruža“, koja je oduševila cijeli varaždinski Korzo. Jakov je još jednom dokazao da je jedan od najjačih izvođača nove generacije, glazbeni fenomen koji podiže publiku na noge gdje god se pojavi.

Sinoć je Varaždin dobio nezaboravnu noć, a Jakov Jozinović potvrdio status prave zvijezde koja već itekako osvaja.
