Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 85
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
NEDJELJOM U 2

Hrvati oduševljeni novim Stankovićevim gostom, jedva čekaju emisiju: 'Izborio se lavovski za svoj život'

Foto: HRT screenshot
1/16
VL
Autor
Vecernji.hr
30.11.2025.
u 13:30

Kultna emisija Aleksandra Stankovića ove nedjelje donosi tešku životnu priču o borbi s ovisnošću, a o svom životnom putu govorit će reper Marin Ivanović Stoka

Popularna HRT-ova emisija "Nedjeljom u 2", koju već gotovo dva desetljeća vodi Aleksandar Stanković, u posljednje vrijeme doživljava značajnu transformaciju napuštajući strogi politički koncept u odabiru gostiju. Umjesto političara i ideoloških rasprava, fokus se sve više prebacuje na autentične ljudske sudbine i teške životne priče, a upravo jednu takvu ove nedjelje donosi Marin Ivanović Stoka, jedan od najpopularnijih hrvatskih repera. Njegov životni put obilježen je velikim glazbenim uspjesima, ali i padovima uzrokovanim dugogodišnjom ovisnošću o opijatima, što je tema koja je odmah privukla ogromnu pažnju javnosti i izazvala lavinu reakcija na društvenim mrežama.

Čini se da su gledatelji i više nego zadovoljni ovim odabirom jer su društvene mreže preplavljene porukama podrške i najavama da će ovu epizodu obavezno pratiti. - Ja sam pokušao biti iskren i vjerodostojan. Potrebni ste mi! Molite vi za mene, ja ću moliti za vas - kazao je Stoka uoči gostovanja kod Stankovića, a ispod posljednje objave na Facebooku nižu se komentari. - Gledala sam predstavu kada je bio u Rijeci, sala je bila prepuna. Kapa do poda, izborio se lavovski za svoj život - napisala je jedna gledateljica, referirajući se na Ivanovićevu autorsku monodramu "Stara škola kreka - iz tame u svjetlo" koju izvodi diljem Hrvatske. - Opa, ugodno iznenađenje, bravo za odabir gosta - poručila je druga gledateljica.

Stoka će u emisiji će otvoreno govoriti o svojoj dvadesetogodišnjoj borbi s ovisnošću o teškim drogama, uključujući kokain i ecstasy, te o putu oporavka koji je naposljetku pronašao kroz vjeru i boravak u zajednici Cenacolo. Njegov povratak na scenu nije bio samo glazbeni, već i edukativni kroz spomenutu kazališnu predstavu u kojoj je do najsitnijih detalja demistificirao pakao ovisničkog života, prikazujući publici najmračnije trenutke svoje prošlosti kako bi upozorio mlade na opasnosti koje vrebaju. 

Stanković otkrio da mu je idući gost kontroverzni Hrvat, tema će sve zainteresirati
1/11

Prisjetimo se, Stoka je svoju karijeru započeo još devedesetih godina kao istaknuti član kolektiva Blackout koji se okupljao na kultnom, sada nažalost ugaslom Radiju 101. Nakon nekoliko neuspješnih pokušaja liječenja i boravaka u komuni, njegov konačni povratak i transformacija predstavljaju jednu od najinspirativnijih priča na domaćoj sceni, a Stanković dobiva pohvale jer je prepoznao važnost davanja medijskog prostora ovakvim temama umjesto uobičajenih političkih prepucavanja.
Ključne riječi
showbiz ovisnosti marin ivanović stoka Aleksandar Stanković Nedjeljom u 2

Komentara 1

Pogledaj Sve
ED
edvardl
13:41 30.11.2025.

Kak je dobro, živjeti na proračunu, raditi jedan sat tjedno i to ono kaj nikog ne zanima i bez ikakve koristi za HR!? Do kad?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Novinarka Martina Validžić
Premium sadržaj
Martina Validžić

'Trebala sam biti košarkašica, ali kad sam prvi put sa 15 godina otišla u Jabuku, nisam se više vratila na trening'

Nakon hvaljenih "Sretnih gradova" Martina nastavlja sa zanimljivim projektima na HTV-u. Iza ove novinarke i voditeljice je karijera od 26 godina, tijekom koje je sudjelovala u brojnim zanimljivim projektima. Iako se u djetinjstvu bavila košarkom i dogurala čak i do mlade reprezentacije, ipak je prevladala ljubav prema glazbi i novinarstvu, a o svemu nam govori u velikom intervjuu

Učitaj još

Kupnja