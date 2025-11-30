Hrvati oduševljeni novim Stankovićevim gostom, jedva čekaju emisiju: 'Izborio se lavovski za svoj život'

Popularna HRT-ova emisija "Nedjeljom u 2", koju već gotovo dva desetljeća vodi Aleksandar Stanković, u posljednje vrijeme doživljava značajnu transformaciju napuštajući strogi politički koncept u odabiru gostiju. Umjesto političara i ideoloških rasprava, fokus se sve više prebacuje na autentične ljudske sudbine i teške životne priče, a upravo jednu takvu ove nedjelje donosi Marin Ivanović Stoka, jedan od najpopularnijih hrvatskih repera. Njegov životni put obilježen je velikim glazbenim uspjesima, ali i padovima uzrokovanim dugogodišnjom ovisnošću o opijatima, što je tema koja je odmah privukla ogromnu pažnju javnosti i izazvala lavinu reakcija na društvenim mrežama.

Čini se da su gledatelji i više nego zadovoljni ovim odabirom jer su društvene mreže preplavljene porukama podrške i najavama da će ovu epizodu obavezno pratiti. - Ja sam pokušao biti iskren i vjerodostojan. Potrebni ste mi! Molite vi za mene, ja ću moliti za vas - kazao je Stoka uoči gostovanja kod Stankovića, a ispod posljednje objave na Facebooku nižu se komentari. - Gledala sam predstavu kada je bio u Rijeci, sala je bila prepuna. Kapa do poda, izborio se lavovski za svoj život - napisala je jedna gledateljica, referirajući se na Ivanovićevu autorsku monodramu "Stara škola kreka - iz tame u svjetlo" koju izvodi diljem Hrvatske. - Opa, ugodno iznenađenje, bravo za odabir gosta - poručila je druga gledateljica.

Stoka će u emisiji će otvoreno govoriti o svojoj dvadesetogodišnjoj borbi s ovisnošću o teškim drogama, uključujući kokain i ecstasy, te o putu oporavka koji je naposljetku pronašao kroz vjeru i boravak u zajednici Cenacolo. Njegov povratak na scenu nije bio samo glazbeni, već i edukativni kroz spomenutu kazališnu predstavu u kojoj je do najsitnijih detalja demistificirao pakao ovisničkog života, prikazujući publici najmračnije trenutke svoje prošlosti kako bi upozorio mlade na opasnosti koje vrebaju.

Prisjetimo se, Stoka je svoju karijeru započeo još devedesetih godina kao istaknuti član kolektiva Blackout koji se okupljao na kultnom, sada nažalost ugaslom Radiju 101. Nakon nekoliko neuspješnih pokušaja liječenja i boravaka u komuni, njegov konačni povratak i transformacija predstavljaju jednu od najinspirativnijih priča na domaćoj sceni, a Stanković dobiva pohvale jer je prepoznao važnost davanja medijskog prostora ovakvim temama umjesto uobičajenih političkih prepucavanja.