Naš model otkrio pravu neugodnost koju je doživio u trgovini: Bilo me sram, ali vrijeme je da progovorim

Model i spisatelj Dean Pelić (35) na svojem je Instagram Storyju podijelio neugodnost koja mu se nedavno dogodila. Pelić je objasnio da je kada je krenuo u teretanu putem stao kako bi kupio bocu vodu, a dok je tražio policu s vodom u trgovini ugledao je neugodan prizor. „Tražim vodu i kužim da neki lik ide za mnom, mota se oko mene, vrti, bulji i odjednom se počne hvatati i pokazivati mi spolni organ“, napisao je model na svojem Storyju te dodao da ga je muškarac nastavio slijediti po trgovini, ali i na njegovom putu do teretane te je ostao čekati kad je on otišao u teretanu i nakon nekog vremena nestao. „Uglavnom, sjetilo me na slične ne-lijepe događaje dok sam živio u Milanu, pa i gotovo svugdje gdje sam živio“, napisao je. Objasnio je da je doživio takve ispade i od strane žena i od strane muškaraca te dodao #MeToo kojim je istaknuo da je i on bio žrtva seksualnog uznemiravanja te da se ono ne događa samo ženama.

Foto: Instagram screenshot U sljedećem Storyju objasnio je da nema problem s tim što ljudi gledaju u njega, komentiraju, prilaze, dok god nije riječ o luđacima za koje nikad ne zna što smjeraju. Dodao je da o tome nikad nije pričao jer ga je bilo sram, ali da je vrijeme da progovori o tome.

Na njegovu ispovijest reagirali su i njegovi pratitelji, a model je neke komentare objavio i prokomentirao. „Trebao si mu razbiti njušku“, jedan je od komentara s kojim se Pelić složio. „Trebao sam. Da me taknuo, vjerojatno i bih“, odgovorio je te dodao da ne voli takve stvari rješavati fizički, jer ne može znati što je osobi u glavi i ima li kod sebe oružje. Istaknuo je i da je nekima to što priča smiješno, ali da nije ugodno kad te netko prati i stalno ti je iza leđa.

Foto: Instagram screenshot Inače, Pelić ima velik problem s lažnim profilima te svoje pratitelje obavještava o novima i upozorava da ima samo jedan službeni račun kako netko ne bi bio prevaren. S ovim problemom se nedavno susreo u violončelist Stjepan Hauser, a Pelić mu je tom prilikom 'poželio' dobrodošlicu u klub.

