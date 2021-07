Sjećate li ih se? U 80-ima ove su djevojke žarile i palile top-listama, a evo kako danas izgledaju

Tri prijateljice Siobhan Fahey (62), Keren Woodward (60) i Sara Dallin (59) 1981. u Londonu su osnovale bend "Bananarama". Uz pomoć bivših članova punk grupe Sex Pistols, Stevea Jonesa i Paula Cooka, snimile su demo pjesmu "Aie a Mwana" koja je postala svojevrsni hit u londonskim klubovima a djevojkama donijela ugovor s poznatom izdavačkom kućom London Records. Sastav je bio na vrhuncu popularnosti između 1984. i 1989. godine.

Proslavile su ih pjesme "Cruel Summer" i "Robert DeNiro’s Waiting", a najveći hit bila im je pjesma "Venus" iz 1986. u razdoblju od 1984. do 1989. godine.

Keren Woodward, Sara Dallin i Siobhan Fahey posvađale su se 1988., a Fahey je tada osnovala Shakespears Sister, s kojom je nastavila nizati hitove.

Foto: Facebook/TS Auris

Od tada su Keren Woodward i Sara Dallin nastupale kao duo, a prije četiri godine ponovno im se pridružila Siobhan. Tada su održale tridesetak rasprodanih koncerta u Velikoj Britaniji, Americi i Kanadi, a nakon turneje Siobhan je ponovno napustila grupu.

Sara i Keren prije dvije godine izdale su album "In Stereo", a lani su objavile i autobiografiju "Really Saying Something". Na svom službenom profilu prije nekoliko dana objavile su fotografiju iz studija i najavile kako rade na novim pjesmama.

