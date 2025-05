Naš legendarni pjevač slavi 88. rođendan: 'Sara mi je vratila mladost, a glazba mi daje krila'

Hrvatski glazbeni velikan Miro Ungar danas slavi svoj 88. rođendan. Njegova karijera, koja traje više od šest desetljeća, ispunjena je nevjerojatnim uspjesima, od osnivanja kultnog kvarteta 4M do međunarodnih turneja i privatnog života koji intrigira javnost.

Miro Ungar, rođen u Zagrebu 2. svibnja 1937. godine, jedna je od najdugovječnijih i najsvestranijih figura hrvatske zabavne glazbe.

Nakon završene gimnazije, studirao je na zagrebačkoj Kazališnoj akademiji, a potom diplomirao talijanski jezik na Filozofskom fakultetu. Njegova ljubav prema glazbi rodila se rano, kako se prisjetio, pjevajući u kuhinji s kućnom pomoćnicom Zagorkom, a pjevanjem se ozbiljnije počeo baviti 1955. godine, nastupajući po tada popularnim zagrebačkim plesnjacima gdje je izvodio jazz standarde i hitove iz "Great American Songbooka", glazbe koju je zavolio slušajući Radio Luxemburg i Glas Amerike.

Već sljedeće godine, 1956., zajedno s Ivicom Krajačem osniva vokalni sastav Kvartet 4M, koji ubrzo postaje glazbena senzacija ne samo u Zagrebu, gdje su redovito nastupali u Varietéu (današnjem Kerempuhu), već i diljem tadašnje Jugoslavije. Sastav je bio pionirski, kombinirajući pjevanje, ples i skečeve, postavljajući temelje onome što će kasnije postati poznato kao boy bendovi. Njihova popularnost, potpomognuta televizijskim nastupima i snimanjem ploča, rasla je munjevito, a uspješno su obrađivali svjetske hitove poput "Buona sera signorina" i "Day-O". Kvartet je omogućio i prvi veći nastup mladoj Terezi Kesoviji, a njihove turneje obuhvaćale su Austriju, Njemačku, Italiju, Belgiju, Švedsku, Finsku, Sovjetski Savez i Izrael.

GALERIJA: Pogledajte novu Miss Universe Hrvatske! Djevojke se natjecale u haljinama i bikinijima, a ovako je to izgledalo

Nakon nekoliko godina iznimnog uspjeha s kvartetom, Miro Ungar krenuo je drugim putem. Kako je sam objasnio, odlazak nije bio samovoljan, već splet okolnosti. "Ivica Krajač, koji je bio naš idejni vođa, kad smo mi izašli iz vojske, on je bio u vojsci. Tako da smo se zapravo te dvije godine totalno raspali u tom smislu", pojasnio je Ungar. U to vrijeme započela je i njegova pariška avantura s tadašnjom suprugom Terezom Kesovijom, s kojom se vjenčao 1965. i preselio u Pariz. Tamo je gradio solističku karijeru pod pseudonimom Tim Twinkleberry za diskografsku kuću Barcley, dok je istovremeno za Jugoton snimio francusku pjesmu "Comme d’habitude" ("Ko svakog dana"), koja će kasnije u izvedbi Franka Sinatre postati globalni megahit "My Way". Brak s Terezom Kesovijom, u kojem su dobili sina Alana, okončan je 1973. godine.

Povratkom u Hrvatsku 1974., Ungar se nadao da će mu ranije stečena popularnost pomoći u izgradnji uspješne solističke karijere na domaćem terenu. Nastavio je nizati uspjehe na festivalima, osvajajući nagrade u Opatiji (1968., 1969.), Skoplju (1970.), ali i na međunarodnim pozornicama u Bernu, Čileu (prva nagrada na Viña del Mar 1971.), Bugarskoj, Čehoslovačkoj, Izraelu i Moskvi (1976.). Njegova svestranost došla je do izražaja 1975. godine kada je prihvatio ulogu Đure Mogaića u prvoj hrvatskoj rock operi "Gubec beg", gdje je u duetu s Josipom Lisac izvodio popularnu "Ljubavnu pjesmu". Ipak, zbog iznimne zauzetosti turnejama po Sovjetskom Savezu i DDR-u, gdje je stekao ogromnu popularnost i snimao ploče (samo u SSSR-u imao je 19 dvomjesečnih turneja), godinu dana kasnije odustao je od uloge u rock operi.

Tijekom svoje bogate karijere, koja obuhvaća više od 20 singlova i 5 LP ploča, surađivao je s brojnim velikanima hrvatske glazbe, a obljetnice karijere obilježavao je velikim koncertima (30 godina u Lisinskom 1986., 40 godina u Kerempuhu 1996., 50 godina u Tvornici kulture 2006.). Ungarova energija ne jenjava ni u devetom desetljeću. Godine 2011. sudjelovao je u popularnom showu "Ples sa zvijezdama", a od 2012. nastupa s različitim programima, uključujući "The Golden Sixties Revival", koncerte s Gipsy Swing Quintetom Damira Kukuruzovića te "The Great American Songbook". Poznat je i kao poliglot koji pjeva na čak šest jezika – hrvatskom, engleskom, francuskom, talijanskom, njemačkom i ruskom, a dijelom i španjolskom.

Osim glazbene karijere, javnost intrigira i njegov privatni život, posebice četvrti brak sa Sarom Ungar, koja je od njega mlađa 42 godine. Upoznali su se u Istri, a vjenčali 2008. na Havajima. Unatoč početnim sumnjama javnosti zbog velike razlike u godinama, njihov brak traje i danas, a Miro često ističe kako mu je Sara vratila mladost i dala novu energiju, uputivši ga i u svijet moderne tehnologije. "Ja sam vrlo mladog duha i ja se nosim s mladima, živim među mladima, a Sara voli ozbiljniju i stariju generaciju tako da zapravo razliku uopće ne osjećamo", izjavio je Ungar. Iz prethodnih brakova (s Terezom Kesovijom, Danielom Diulgerovom i Aleksandrom Micelli) ima troje djece – sina Alana te kćer Lanu i sina Daniela.

Svoj mladoliki izgled i vitalnost pripisuje dobrim genima (majka mu je doživjela 97 godina), ali i neprestanoj aktivnosti – redovito igra tenis, skija, pliva i uživa u životu, ne skrivajući da je gurman i ljubitelj dobrog vina. Miro Ungar, čovjek koji je obilježio generacije svojom glazbom i šarmom, i danas, na svoj 88. rođendan, ostaje neumorna inspiracija i dokaz da su godine samo broj kada postoji strast prema životu i umjetnosti. Njegova glazba i ostavština trajno su urezani u hrvatsku kulturnu povijest.

VIDEO: Thompson zapjevao na splitskim Gripama, pogledajte atmosferu s koncerta