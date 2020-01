Naš glumac sasvim iskreno: Poklekneš i tražiš spas u bezveznim spojevima

Filip Riđički je glumac kojeg su gledatelji zavoljeli zahvaljujući ulozi Voljena u seriji "Crno bijeli svijet" koja se prikazivala na HRT-u.

Svestrani Filip je i radijski voditelj na Gold FM-u i frontmen grupe Lika Kolorado koja je prošli tjedan objavila novi singl "Spasoje" u izdanju Classic Recordsa.

- Reakcije su zaista odlične, svakodnevno dobivamo pohvale i baš smo sretni što su naši fanovi ponovno nagradili naš trud i

prepoznali emociju koju im želimo poslati. Prošli tjedan smo premijerno izveli “Spasoja” na koncertu u Varaždinu i publika ga je sjajno prihvatila, što baš veseli. “Spasoje” je onaj trenutak kada neočekivano naleti netko divan. Kada sva svoja očekivanja zavežeš oko te osobe i pomisliš “da, sada znam tko sam”. Pogrešno ili ne, ali osjećaš se bolje - zadovoljno će Filip.

Ovim singlom najavljuju drugi studijski album "Kontura" koji bi svjetlo dana trebao ugledati 20. veljače. Filip je pričajući o novoj pjesmi otvoreno pričao o sebi i privatnom životu što ne čini tako često:

- Raditi na sebi je naporan i tjeskoban posao i ne da mi se. Moraš to raditi svaki dan, taj dio je težak. Ali sa vremenom postaje lakše. Grozan je to filing, raditi na nečemu toliko neopipljivom… Na sebi ne vidiš napredak, pogotovo ne u nekom kratkom roku, stare navike umiru zadnje. U svemu tome se bacimo u te neke socijalne situacije, bilo prijateljske, seksualne, duševne, od kojih očekuješ, od kojih se nadaš, da će pomoći. Ne pomognu, najčešće su odgovori uvijek introvertirane prirode. Posvetiti vrijeme i trud sebi samome, skužiti što želiš raditi i raditi to, ne obazirati se izvanjskim požudama jer su šuplje. Easier said than done, doduše, pa poklekneš, pa tražiš spas u drugima, u priglupim pozama na instagramima, u random chatovima sa još randomnijim Tinder bezveznim spojevima - kaže glumac.