Sjećate se hit serije 'Zabranjena ljubav'? Evo gdje su danas glumci iz serije

Da srce nije kamen, na teži su način naučili Danijel i Petra, nesretno zaljubljeni brat i sestra u već legendarnim epizodama prve hrvatske sapunice. Pogađate, riječ je o “Zabranjenoj ljubavi”. Naslovnu pjesmu “Srce nije kamen” otpjevao je prerano preminuli Toše Proeski, no nekima je manje poznato da je tekst ove pjesme napisala glumica iz ove serije Antonija Šola koja je dugo glumila živopisni lik Tine Bauer.

Gdje su danas i čime se bave glumci koji su proslavili neke od najpopularnijih likova u ovoj seriji – blizanci Danijel i Petra, problematični buntovnici Lana i Matija, zavodnik Borna i vatrena Tina? Antonija Šola, već spomenuta Tina, nije se zadržala u svijetu glume, nego je zaplovila pjevačkim vodama. Danas je kantautorica mnogih poznatih pjesama, a za razliku od Tine, ne prate je skandali i buran život. Doduše, i danas dijeli jednu sličnost sa svojim likom, a to je ljubav prema modi. Zoran Pribičević daleko je dogurao od prvog pojavljivanja u seriji davne 2004. godine.

I danas se bavi glumom, a mogli smo ga vidjeti u poznatim hrvatskim serijama poput “Larinog izbora” ili “Mamutice”, čuti njegov glas u sinkroniziranim crtanim filmovima ili gledati ga na kazališnim daskama. Njegov lik Danijel Lončar bio je miran, pozitivan i emotivan dečko iz susjedstva, a Zoran kaže da je takve najteže glumiti. “Danas bih ga odigrao potpuno drukčije, ali u tom trenutku nisam mogao bolje. Bili smo mladi i bačeni u to”, rekao je Zoran. Iako je nestao u morskim bespućima nakon druge sezone, nije i s televizijskih ekrana.

Osim što se bavi glumom, Zoranova strast je i tjelovježba čime je sliku neiskusnog Danijela zamijenio slikom zgodnog, zrelog muškarca. Priznaje da ga i danas znaju prepoznati zbog uloge u seriji, iako se otprve ne mogu sjetiti odakle. Koliko se zabavljao za vrijeme snimanja i da mu je serija ostala u dobrom sjećanju, pokazuje objavljivanjem fotografija na kojima su on i bivši kolege pa se prisjećaju i komentiraju neke od najdražih trenutaka na setu i u seriji. Za razliku od Zorana, Anita Berisha, danas Beljan, koja je utjelovila lik njegove sestre Petre, povukla se iz javnog života i nastavila raditi u svojoj struci kao ekonomistica. Na društvenim mrežama ponekad se oglasi komentarima na Zoranove duhovite objave iz slavnih dana serije. Iz javnosti se nije povukao Filip Riđički, u seriji mladi buntovnik Matija, koji se ipak ne čuje sa svojim kolegama sa seta ove poznate serije, čak ni preko društvenih mreža, a tome je pridonijela i razlika u godinama .

“Ja sam tad bio mlađi, pa se nismo družili. Eventualno na ulici vidim Petru Kurtelu, ali to je to. Vidio sam Berishu na nekoj svadbi, izmijenili smo dvije rečenice”, ispričao je glumac i nadodao da je nekim kolegama zaboravio i prezime jer, kaže, ipak je previše vremena prošlo. Zoran je, naime, u najboljim odnosima ostao s bivšim kolegom Marijem Valentićem. Šarmer Borna Novak danas je profesor kineziologije, glumac i voditelj te otac dvojice sinova. Mario je odbacio titulu zločestog dečka i posvetio se zdravom načinu života, koji promovira na društvenim mrežama. Riđički za svoj lik kaže da ga je igrao kako je htio. “Igrao sam sebe, nisam pokušavao glumiti. Matija je bio klinac od 17 godina koji se dobro zabavlja. Prvih nekoliko mjeseci pokušavali smo glumiti, ali ubrzo smo shvatili da ćemo seriju najbolje ‘hendlati’ ako se opustimo, zezamo i budemo što prirodniji. Htjeli smo da bude što simpatičnije”, prisjetio se Filip koji kaže da seriju nije gledao već 14 godina.

Riđičkog danas znamo po ulogama u “Crno-bijelom svijetu”, član je benda Lika Kolorado, a nekima je poznat i kao radijski voditelj na Gold.fm-u. Današnje mlađe generacije, smatra, ne znaju tko je Matija, a oni koji su odrastali uz likove iz serije danas su odrasli ljudi kojima je to davna prošlost. Matijinu prijateljicu Lanu Kos, kasnije i djevojku, glumila je Petra Kurtela, koja se posvetila glumi i nakon serije, ali u kazalištu. Lik Lane bio je problematičan i često uključivao razna eksperimentiranja koja su dovodila do problema s ovisnošću. Potpuno različita od lika po kojem su je mnogi zapamtili, Petra danas uz kazališne uspjehe ostvaruje i one privatne. S Igorom Banovićem ima sina Relju, koji će uskoro napuniti dvije godine. Filip je priznao da im je to svima bilo zabavno iskustvo.

“To je vrhunski treš i nismo se pravili da je to nešto drugo. Vrhunski smo se zabavili, bilo nam je super i ne bih ništa mijenjao”, rekao je svestrani Riđički. Da je to istina i da taj treš još uvijek prolazi, pokazuju i grupe na društvenim mrežama koje svakodnevno objavljuju scene iz poznate serije. Iako ponekad poprati takve sadržaje, Filip uz osmijeh ipak priznaje da ne komentira.

Pogledajte koje su turske serije bile najgledanije i jako popularne