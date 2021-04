Naš glumac izazvao val komentara: 'Bit će nešto od tebe, ako propadne glumačka karijera'

Ususret hladnom vremenu koje nam dolazi, glumac Dušan Bućan odlučio je iskoristiti ovaj dan za proljetno kupanje svog neobičnog ljubimca koji je izazvao val komentara. Red smijeha, red roktanja pa red higijene idealan je opis Bućanovog pothvata s divljom svinjom Koronom koja na videu uživa u vodi.

"Kozmetički salon GROK", "Uživancija, nemrem skužiti tko više uživa. Korona ili Dušan!", "Bit će nešto od tebe prijatelju, ako propadne glumačka karijera, pranje veprova ti ide", "Fantastično, je*eš Hollywoood", samo su neki od komentara ispod videa kojeg je objavio glumac, a koji je nasmijao mnoge.

Inače, glumac je veliki zaljubljenik u seoski način života i ponosan je vlasnik imanja koje se nalazi u blizini Zagreba. Već prije puno godina odrekao se gradskog života i preselio na selo gdje se brine o svojim konjima i drugim životinjama, a prije godinu dana u šumi je pronašao mladunče divlje svinje kojem su on i njegova djevojka, bivša manekenka Sara Hdagha dali ime Korona. Otvorili su i njezin profil na Instagramu gdje objavljuju video snimke otkako je bila mala, a video koji je nedavno objavljen pokazuje i koliko je Korona narasla u ovih godinu dana. U posjet Dušanovom imanju nedavno je bio i voditelj i urednik emisije o kućnim ljubimcima Antun Ponoš koji je objavio video u kojem Dušan sa Koronom igra nogomet.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL 02.03.2021., Zagreb - Glumac Dusan Bucan. Photo: Sandra Simunovic/PIXSELL

- Jedan dan sam šetao i našao sam je malu, samu, nezaštićenu, imala je pupčanu vrpcu na sebi. Donio sam je doma i Sara i ja smo je zajedno odgojili, ona je bila mama, ja tata, kazao je kroz smijeh Bućan u nedavnom prilogu za HRT.

Ljubavni par prvi se put u javnosti pojavio na premijeri predstave "Idiot" u HNK-u krajem 2019. godine, a kada su glumca upitali čime ga je osvojila manekenka libanonskih korijena, nije štedio riječi.

- Sobom? Cijelom. Apsolutno, da. Posebnošću. Netko te privuče jer je drugačiji od ostalih i tu se nađete, dijelite neke zajedničke interese, postoji uvijek, naravno, neka kemija, ali u konačnici postoji i ono nešto neopipljivo. Jesu li to feromoni, testosteron, progesteron, estrogen, što god. Možda se to zove i ljubav - kazao je nasmijano 44-godišnji glumac dodavši da se brzo prilagodila njegovom načinu života.

Sara je inače najmlađa sestra jedne od naših najuspješnijih manekenki Jasmine Hdaghe i poput nje godinama živi i radi u Los Angelesu. Bavi se modelingom, ali karijeru je odlučila graditi u Zagrebu gdje je došla iz rodne Libije s četiri sestre i roditeljima.

Podsjetimo, glumac Dušan Bućan i putopisac i producent Boris Veličan 2019. su se odlučili na avanturu. Naime, u mjesec dana projahali više od 1200 kilometara na putu do Crnog mora, a sve su to dokumentirali te pretvorili u seriju od četiri epizode nazvanu "Na putu: Konjima do Crnog mora".

VIDEO Pogledajte Večernjakovu desetku Nike Turković