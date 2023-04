Napetost se može rezati nožem, Filip ne može smisliti Denisa: 'Ne mogu ga gledati u oči'

Napetost se u Survivoru može rezati nožem jer plavi tim peti put za redom ide na plemensko vijeće sa zadatkom da nominiraju jednog svog igrača. „Meni ta eliminacija ne predstavlja poraz u životu, tako da bih vam htio olakšati. Znam da će Denis ionako glasati za mene, a draže mi je da me izglasaju moji prijatelji nego on“, poručio je Filip svojim suigračima. David pak smatra da će pasti maske i da će pasti u vodu sve što su do sada govorili članovi većeg klana. „Kad bude jedan pojedinac izglasan iz njihovog klana, zanima ne kako će oni to prihvatiti“, pita se David.

Denis pak smatra da će veći klan izglasati Sanju. „Mislim da će Sanja poslije toga pasti u nesvijest. A možda ta petorka opet nešto izmajmunira kao i svaki put“, kaže on, no nije svjestan toga zašto je odnos Filipa prema njemu loš. „Denis je osoba s kojom ne mogu, ne funkcionirati, ne mogu ga gledati u oči, ne mogu komunicirati s njim, ne mogu slušati njegov glas, nije mi ugodno uz njega. Moram biti tu i svaki dan slušati njegove priče, njegovo klepetanje na terenu. Došao sam se ovdje boriti, bez obzira na to kako vaga stajala, moram se boriti i borit ću se“, objasnio je Filip.

Foto: Nova TV

Denis će, kako je i najavio, dati Davidu na izbor koga da pošalje u eliminacijsku igru, ali uz nekoliko savjeta. Davidu je rekao da je vjerojatnije da će u igri protiv njega ispasti Filip, jer je slabiji igrač. „Mislim da ću poslušati Denisa, da ću birati taktički da on ne ostane sam tu. Ali, kad bih slušao srce izabrao bih Lea“, kaže David.

Kako će izgledati „majmuniranje“ većine, kako ga je naziva Denis, te tko će i s kakvim uspjehom odmjeriti snage s Davidom, ne propustite pogledati u novoj napetoj epizodi Survivora.

