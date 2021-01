Nana Nadarević nakon teškog gubitka pokazala veliko srce, ali upozorila sve koji odluče donirati

Poznata PR menadžerica i kći pokojnog glumca Mustafe Nadarevića, Nana Nadarević, odlučila je kao i mnogi pokazati veliko srce i priskočiti u pomoć Petrinjcima te stanovnicima okolnih mjesta koje je zadesio razoran potres 29. prosinca.

U nizu od više desetaka Instagram priča pozvala je na pomoć građanima iz Petrinje, Siska, Gline i okolice tako da je objavljivala svježe dojave s društvenih mreža o potrebama ugroženih. Ipak, odlučila je upozoriti Vladu Republike Hrvatske na jednu stvar.

- Ukinite blokirane račune na mjesec dana da ljudi prime donacije. Pa nitko kune ne može primiti. Sve po udrugama ide. Ti novci se neće mrdnuti s računa tjednima! Dijelite ovo svi! - poručila je u jednoj priči.

Foto: Instagram

Društvenim mrežama se također šire navodne priče koje ne idu uz dlaku Crvenom Križu koji djeluje za ugrožene na području potres, a na to se također osvrnula.

- Ne želim širiti dezinformacije. Ne želim širiti negativu. I zato ne objavljujem svaku kritiku koju mi pošaljete vezano uz Hrvatski Crveni križ - napisala je Nana.

Foto: Instagram

Podsjetimo, pokojni glumac Mustafa Nadarević tri puta se ženio te je imao troje djece – kćeri Nađu i Nanu te sina Ašu. Kći Nana po zanimanju je PR menadžerica i jako je aktivna na Instagramu, na kojem je prati 21 tisuća ljudi. A Mustafa Nadarević objasnio je jednom prilikom kako su njegova djeca dobila imena:

– Budući da je moja najstarija kćerka Nađa moju mamu, a svoju baku, zvala nana, moja je druga kći dobila to ime. A pomalo neobično ime Aša dao sam sinu po jednom svom prijatelju iz Bosanskog Novog, veoma plemenitom dječaku. Kada sam nekako došao do njegova telefona i javio mu da sam sinu dao njegovo ime, nasmijao se i veselo mi uzvratio da me pozdravlja Plamenko, da je to njegovo pravo ime, a Aša je nadimak.