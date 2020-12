Ecija Ivušić u emotivnoj objavi otkrila da je bolesna: 'U mjesec dana mi se dogodio prekid veze, radnog odnosa, pa bolest'

Bivša voditeljica Ecija Ivušić na svom se Instagramu u dugačkoj objavi oprostila od ove godine, a pritom je priznala mnoge stvari javnosti nepoznate. Jedno od toga je i da je bolesna te da ima dijabetes i Hashimoto sindrom. Bivša voditeljica pratiteljima je priznala da su joj se u travnju dogodile najgore stvari - potres, prekid radnog odnosa, prekid veze i pandemija.

Na početku svog dugačkog teksta koji je podijelila u dvije objave, osvrnula se na to kako će nekome možda zvučati sebično u ovim vremenima što skreće pažnju na sebe, no, kako kaže, nakon svakog prijašnjeg iskrenog teksta dobila je na desetke zahvalnih poruka ljudi koji su se poistovjetili i prolaze isto ili slično. Stoga se odlučila i na ovaj u kojemu je ispričala što joj se sve dogodilo u 2020. godini.

"Zvala sam to u 4.mj. fenomen 4P- pandemija, potres, prekid veze i prekid radnog odnosa. Tim redoslijedom. Sve u vremenskom periodu od mjesec dana. Svaki put kad bih nakon tjedan dana došla malo k sebi, slijedio je novi nokaut. Prijatelj se našalio da se nada da neće doći i do 5P, a na moje pitanje sta bi bilo peto, provalio je pogreb. Tada je bio crni humor, ali pola godine kasnije došao je i novi punch- pokopala sam Leeloo, svog 16-godisnjeg psica, koja mi je uginula na rukama. Voljela bih da sam u tih pola godine stekla snage za taj finalni udarac, ali nisam, jer sam se čitavo ljeto borila s anksioznošću, napadajima panike i ostalim zdravstvenim problemima uzrokovanih stresom (hashimoto i dijabetes)", otkrila je bivša voditeljica.

Foto: Screenshot

Nakon što joj je uginula Leeloo, 45 dana s novim psićem Rijem su joj bili "doslovno jedini dani u godini kad je mogla s nekom zadrškom, ali iskrenošću izustiti da je sretna".

"Ali nisam ni morala jer me nitko nije ni pitao od mojih. Samo su sve budno pratili i drzali fige iza ledja", napisala je.

"Prije par dana pokrenut je novi ciklus straha i neopisive tuge. S obzirom da je opsadno stanje u tijeku, osjećaji su pomiješani, ali vjera još jednom NIJE poljuljana. Sad bi trebalo ići ono neizbježno- što me 2020. naučila? Ništa. Sve što sam trebala naučit, naučila sam prije, a ovo je bila samo gadna ispitna godina. Jesam položila, jesmo položili? Ne znam. To ćemo tek vidjeti, i to ne tako brzo. Bar na ovoj višoj, globalnoj razini", zaključila je Ecija koja se pri kraju teksta odlučila zahvaliti ne ovoj godini, već samoj sebi što se "našla i još jednom snašla".

"Držite se dobri ljudi. I za sebe i za druge se pridržite. Ne bojte se pasti ni pitati pomoć kad padnete. Ne bojte se ni ako tu pomoć ne dobijete, jer uvijek se sjetite da je najveća moć u vama samima. Puno se molite i vjerujte u ljubav i dobro. A ako to sve iskreno možete, vjerujte možete puno. Neka nam je sretnija 2021. Neću reći ni sretna, sretnija je dovoljno", završila je Ecija.