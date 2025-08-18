Naši Portali
ODLAZAK VELIKANKE

Preminula je Jasna Malec Utrobičić, omiljena glumica iz domaćih sapunica i ikona splitskog teatra

Foto: Ivana Ivanovic /PIXSELL
1/8
VL
Autor
Vecernji.hr
18.08.2025.
u 08:25

U 81. godini života preminula je Jasna Malec Utrobičić, velika dama splitskog glumišta čiji će talent i karizma ostati upamćeni kroz brojne kazališne, televizijske i filmske uloge.

Glumica Jasna Malec Utrobičić preminula je u Splitu u 81. godini života. Tužnu vijest o smrti jedne od velikih dama splitskog kazališta i televizije potvrdili su članovi obitelji u nedjelju navečer, piše Dalmacija danas. Publika će je pamtiti kao umjetnicu koja je s jednakom strašću oživljavala likove na kazališnim daskama i pred televizijskim kamerama.

Iako rođena Zagrepčanka, 30. rujna 1944. godine, Jasna je svoju karijeru neraskidivo vezala uz Split, grad u kojem je pronašla dom i živjela do samoga kraja. Više od trideset godina bila je ključni dio ansambla Hrvatskog narodnog kazališta Split, gdje je ostvarila niz antologijskih uloga koje su definirale kazališni život grada. Za splitsku publiku bila je više od glumice, jedno od najprepoznatljivijih i najdražih lica teatra, umjetnica čiji se nastupi nisu propuštali.

Dok ju je kazališna publika obožavala desetljećima, širu prepoznatljivost i golemu popularnost diljem Hrvatske donijela joj je televizija. Ulogom Dragice Odak u popularnoj dalmatinskoj seriji "Ruža vjetrova" osvojila je srca gledatelja i čvrsto se upisala u njihovo kolektivno pamćenje. Kroz taj je lik pokazala izniman talent za komediju i dramu, stvorivši toplu i životnu heroinu s kojom su se mnogi mogli poistovjetiti.

Ljubav prema sceni rodila se još u djetinjstvu, kada je kao djevojčica prvi put nastupila u baletu "Orašar". Taj rani susret s umjetnošću odredio je njezin životni put, koji ju je vodio od samih početaka u dubrovačkom Kazalištu Marina Držića do najuglednijih pozornica. Kolege i publika pamtit će je po toplini i profesionalnosti koju je unosila u svaki svoj projekt.

Njezin umjetnički izričaj nije bio ograničen samo na splitsku pozornicu. Gostovala je i na prestižnim europskim scenama, poput kazališta 'Piccolo Teatro' u Milanu i 'Teatro Argentina' u Rimu. Glumačku svestranost dokazala je i brojnim ulogama na filmu. Pojavila se u kultnim filmovima kao što su "Breza", "Posljednja volja" i "Osmi povjerenik", ali i u popularnim serijama poput "Lud, zbunjen, normalan" i "Zagrljaj" te internacionalnoj mini-seriji "Dig".

showbiz smrt Ruža vjetrova Split glumica Jasna Malec utrobičić

