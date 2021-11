Nakon što je napravila dramu u studiju gledatelji napali Sanelu: 'Osramotila se pred cijelom Hrvatskom'

U ponedjeljak navečer u showu 'Brak na prvu' nitko nikoga nije štedio riječi te su svi bez dlake na jeziku komentirali odnos Sanele i Edina, a međusobne prozivke rezultirale su suzama i neviđenom dramom. Sanela je već prošli tjedan krenula ravnati račune s ostalim sudionicima eksperimenta, a sinoć je pred ekspertima odlučila reći sve što joj smeta.

Sanelu je neugodno iznenadio Bernardov napad i Gogine riječi, a na setu je potom nastala lavina komentara koja je dodatno uzrujala Sanelu pa je u suzama teatralno napustila snimanje. „Sad me svi napadaju i ispala sam smeće i žrtva, da sam neiskrena… Pokušavala sam se isključiti i ne čuti to, ali jednostavno ne mogu kad sam čula da me prozivaju. Morala sam se u tom trenutku ustati i pobjeći i isplakati se jer ne želim plakati pred njima“, kazala je Sanela čije je ponašanje odmah postalo glavna tema na društvenim mrežama. Na službenoj Facebook stranici odmah su uslijedili komentari na Sanelin račun. "Zadruga je u drugom planu ", "Marisol i Esmeralda na aparatima", "Kraljica drame", "Ovdje samo Bahra fali", "Ona je super kandidat za Krv nije voda", nizali su se komentari gledatelja.

Foto: Facebook

Bilo je i onih koji su uvjereni da Saneli ovakva blamaža pred kamerama nije bila potrebna. "Jao , svašta.To je stvarno drama, tako se sramotiti pred cijelom Hrvatskom", poručila joj je jedna od gledateljica. "To je kad ljudi vode tuđe brige, a ne svoje", nadovezala se druga.

Foto: Facebook



Nakon razgovora sa spisateljicom i stručnjakinjom za muško-ženske osobe Sanelom Kovačević Nelly i njezinih ljubavnih savjeta par se smirio te je ponovno izašao pred ostale sudionike i eksperte. „Za ovo treba imati hrabrosti, pogotovo jednoj ženi kao što je Sanela, a oni to nikad ne bi napravili koliko god pričali da su otvoreni i iskreni i da će sve reći u lice – nije točno!“ ljutito je izjavio Edin kojem je žao što je cijela večer tako završila.

VIDEO Gledatelji napali Maju Šuput zbog haljine: 'Ovo je van svake pameti'