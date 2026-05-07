Dugometražni dokumentarac slavi život Lukea Perryja, velikog talenta cijele jedne generacije

Od uloge Dylana McKaya u Beverly Hillsu, koja ga je proslavila, do najizazovnijih filmskih uloga u Normalnom životu i filmu 8 Seconds, Luke je nastavio donositi popularne izvedbe u seriji Riverdale i filmu Quentina Tarantina Bilo jednom... u Hollywoodu. Film predstavlja talente nepokolebljivo skromnog i vrijednog umjetnika koji je nadišao svoje početke tinejdžerskog ljepotana i postao ozbiljan i široko priznat glumac na filmu i televiziji, čiji je opus dirnuo milijune gledatelja.

Uz odabran izbor rijetkih i poznatih fotografija, snimki i memorabilija iz privatnih zbirki i svjetski poznatih arhiva te nove intervjue s onima koji su Lukeovu talentu svjedočili izravnije od ikoga - filmašima, glumcima i uspješnim kolegama iz njegove tri desetljeća duge karijere - film prati izvanredan život i karijeru jednog od najomiljenijih filmskih idola suvremenog Hollywooda. Za Hrvatsku radioteleviziju dokumentarni film odabrala Jelena Milošević.