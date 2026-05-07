Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 109
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
GLEDATELJI U TRANSU

Reakcije pljušte sa svih strana nakon najave poznatih faca u 'Nedjeljom u 2': 'Već se dugo pitam gdje je ona'

Foto: Youtube Screenshot
1/9
VL
Autor
Vecernji.hr
07.05.2026.
u 12:03

Povodom obljetnice radija i televizije, urednik i voditelj Aleksandar Stanković ugostit će poznata HRT-ova lica: Danielu Trbović, Zorana Vakulu i Ivanu Radaljac Krušlin.

Ovaj tjedan u emisiju "Nedjeljom u 2" stiže zanimljiv trio s Hrvatske radiotelevizije. Povodom obljetnice radija i televizije, urednik i voditelj Aleksandar Stanković ugostit će poznata HRT-ova lica: Danielu Trbović, Zorana Vakulu i Ivanu Radaljac Krušlin. Najava gostovanja objavljena je i na službenoj Facebook stranici emisije. "Uz obljetnicu radija i televizije u Nu2 stižu nam kolegice i kolege zbog kojih se gleda i sluša Hrvatska radiotelevizija – HRT", stoji u objavi. Objava je ubrzo izazvala brojne reakcije gledatelja, a mnogi su posebno istaknuli zadovoljstvo zbog povratka Danijele Trbović. "To... već se dugo pitam gdje je Danijela", napisala je jedna komentatorica, dok se druga nadovezala kratkim komentarom: "I ja!" Dio gledatelja odmah je otkrio i zbog koga će zasigurno pratiti emisiju. "Vakula", napisao je jedan korisnik uz emotikon srca. Podsjetimo, gošća prošle epizode emisije "Nedjeljom u 2" bila je legendarna Tereza Kesovija, čije je gostovanje također privuklo veliku pozornost javnosti. U razgovoru s Aleksandrom Stankovićem na Prisavlju jedna od najvećih glazbenih diva ovih prostora govorila je o životu, karijeri, emotivnim trenucima, prijateljstvima, ali i o svojoj posljednjoj koncertnoj turneji.

Tijekom 60 minuta razgovora Kesovija se osvrnula na brojne trenutke iz svojega bogatog života i karijere. Među ostalim, govorila je i o dugogodišnjem poznanstvu s pjevačicom Gabi Novak, koja nas je napustila prošle godine. Posebno emotivan dio emisije bio je onaj u kojem je Tereza Kesovija najavila oproštaj od publike. Naime, ova će godina biti posljednja prilika da je publika vidi na koncertima uživo. "U 88. godini života došlo je vrijeme za moju zadnju turneju", rekla je Stankoviću te pojasnila zašto je donijela odluku o oproštaju. "Nije to turneja, hajde, mini-turneja. U trenucima kad sam stvarno bila između života i smrti, u jednom sam trenutku samoj sebi rekla: ‘Gle, nije li došlo vrijeme da ti lijepo kažeš svojoj voljenoj, dragoj publici, gdje god bila, da je dosta?’", rekla je Kesovija. Dodala je kako je pažljivo odabrala tek nekoliko gradova u kojima se želi oprostiti od publike.

Naša pjevačica rodila je u 46. godini i život je posvetila vjeri. Sa suprugom ju je upoznao pater Linić
1/21

"Odabrala sam minimum gradova kojima na ovaj način želim reći hvala", zaključila je. Stankovića je zanimalo i zašto je upravo Split jedan od gradova u kojima će održati svoje posljednje koncerte. "Split mi se nametnuo jednostavno, onako nježno, nježno, a strastveno, kako jedino taj grad to zna. To je ludi grad, to je moj ludi Split, koji ja beskonačno volim", rekla je Kesovija. U emisiji je ekskluzivno najavila i posljednji koncert u Zagrebu. "Treći listopada je moj 88. rođendan i posljednji koncert u Zagrebu, da i to sada kažem”, otkrila je Tereza Kesovija.

FOTO Naš bogati poduzetnik dobio je dijete u 66. godini, a u braku je s 40 godina mlađom Kolumbijkom, evo kako uživaju
1/25

Isječak iz emisije ubrzo je postao vrlo popularan na Facebooku, gdje je u manje od sat vremena prikupio više od 150 komentara. Brojni gledatelji nisu skrivali oduševljenje emisijom, ali ni emocije koje je razgovor u njima probudio. "Odlična emisija i grandiozna diva i dama, nenadmašna Tereza Kesovija! Zahvaljujem gospodinu Aleksandru Stankoviću na načinu vođenja emisije i na poštovanju koje je iskazao našoj Terezi. Ova emisija me podsjetila na gostovanje gospođe Milke Babović te je kao takvu svrstavam u top 10 emisija ‘Nedjeljom u 2’. Bravo, Aco!", napisao je jedan gledatelj.

Ključne riječi
gosti emisija HRT Nedjeljom u 2 Aleksandar Stanković showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!