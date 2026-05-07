Reakcije pljušte sa svih strana nakon najave poznatih faca u 'Nedjeljom u 2': 'Već se dugo pitam gdje je ona'

Ovaj tjedan u emisiju "Nedjeljom u 2" stiže zanimljiv trio s Hrvatske radiotelevizije. Povodom obljetnice radija i televizije, urednik i voditelj Aleksandar Stanković ugostit će poznata HRT-ova lica: Danielu Trbović, Zorana Vakulu i Ivanu Radaljac Krušlin. Najava gostovanja objavljena je i na službenoj Facebook stranici emisije. "Uz obljetnicu radija i televizije u Nu2 stižu nam kolegice i kolege zbog kojih se gleda i sluša Hrvatska radiotelevizija – HRT", stoji u objavi. Objava je ubrzo izazvala brojne reakcije gledatelja, a mnogi su posebno istaknuli zadovoljstvo zbog povratka Danijele Trbović. "To... već se dugo pitam gdje je Danijela", napisala je jedna komentatorica, dok se druga nadovezala kratkim komentarom: "I ja!" Dio gledatelja odmah je otkrio i zbog koga će zasigurno pratiti emisiju. "Vakula", napisao je jedan korisnik uz emotikon srca. Podsjetimo, gošća prošle epizode emisije "Nedjeljom u 2" bila je legendarna Tereza Kesovija, čije je gostovanje također privuklo veliku pozornost javnosti. U razgovoru s Aleksandrom Stankovićem na Prisavlju jedna od najvećih glazbenih diva ovih prostora govorila je o životu, karijeri, emotivnim trenucima, prijateljstvima, ali i o svojoj posljednjoj koncertnoj turneji.

Tijekom 60 minuta razgovora Kesovija se osvrnula na brojne trenutke iz svojega bogatog života i karijere. Među ostalim, govorila je i o dugogodišnjem poznanstvu s pjevačicom Gabi Novak, koja nas je napustila prošle godine. Posebno emotivan dio emisije bio je onaj u kojem je Tereza Kesovija najavila oproštaj od publike. Naime, ova će godina biti posljednja prilika da je publika vidi na koncertima uživo. "U 88. godini života došlo je vrijeme za moju zadnju turneju", rekla je Stankoviću te pojasnila zašto je donijela odluku o oproštaju. "Nije to turneja, hajde, mini-turneja. U trenucima kad sam stvarno bila između života i smrti, u jednom sam trenutku samoj sebi rekla: ‘Gle, nije li došlo vrijeme da ti lijepo kažeš svojoj voljenoj, dragoj publici, gdje god bila, da je dosta?’", rekla je Kesovija. Dodala je kako je pažljivo odabrala tek nekoliko gradova u kojima se želi oprostiti od publike.

Naša pjevačica rodila je u 46. godini i život je posvetila vjeri. Sa suprugom ju je upoznao pater Linić

"Odabrala sam minimum gradova kojima na ovaj način želim reći hvala", zaključila je. Stankovića je zanimalo i zašto je upravo Split jedan od gradova u kojima će održati svoje posljednje koncerte. "Split mi se nametnuo jednostavno, onako nježno, nježno, a strastveno, kako jedino taj grad to zna. To je ludi grad, to je moj ludi Split, koji ja beskonačno volim", rekla je Kesovija. U emisiji je ekskluzivno najavila i posljednji koncert u Zagrebu. "Treći listopada je moj 88. rođendan i posljednji koncert u Zagrebu, da i to sada kažem”, otkrila je Tereza Kesovija.

FOTO Naš bogati poduzetnik dobio je dijete u 66. godini, a u braku je s 40 godina mlađom Kolumbijkom, evo kako uživaju

Isječak iz emisije ubrzo je postao vrlo popularan na Facebooku, gdje je u manje od sat vremena prikupio više od 150 komentara. Brojni gledatelji nisu skrivali oduševljenje emisijom, ali ni emocije koje je razgovor u njima probudio. "Odlična emisija i grandiozna diva i dama, nenadmašna Tereza Kesovija! Zahvaljujem gospodinu Aleksandru Stankoviću na načinu vođenja emisije i na poštovanju koje je iskazao našoj Terezi. Ova emisija me podsjetila na gostovanje gospođe Milke Babović te je kao takvu svrstavam u top 10 emisija ‘Nedjeljom u 2’. Bravo, Aco!", napisao je jedan gledatelj.