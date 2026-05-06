Antonija Blaće iznenadila sve objavom sa suprugom Hrvojem: 'Još se nismo razveli'

RTL-ova voditeljica i jedno od najprepoznatljivijih domaćih televizijskih lica, 46-godišnja Antonija Blaće, javnosti je dobro poznata još od 2004. godine, kada se kao natjecateljica pojavila u tada iznimno popularnom reality showu Big Brotheru. Iako je publici prvotno postala poznata upravo zahvaljujući tom televizijskom formatu, Antonija je s godinama izgradila zavidnu karijeru te se profilirala kao jedna od omiljenih voditeljica na domaćoj sceni. Osim profesionalnim uspjesima, Antonija pažnju javnosti često privlači i svojim neposrednim pristupom, vedrim duhom i smislom za humor, zbog čega je mnogi pratitelji doživljavaju kao osobu koja se ne boji našaliti ni na vlastiti račun. Upravo je to ponovno pokazala najnovijom objavom na Instagramu, gdje je podijelila zajedničku fotografiju sa suprugom, bivšim vaterpolistom Hrvojem Brlečićem. Fotografija je vrlo brzo privukla pažnju njezinih pratitelja. Na njoj Antonija i Hrvoje poziraju nasmijani, opušteni i dobro raspoloženi, a prizor je mnoge oduševio upravo zbog svoje jednostavnosti i spontanosti. Ipak, kao što je to kod Antonije često slučaj, najviše reakcija izazvao je opis koji je dodala uz objavu. "Muž i ja. Još se nismo razveli. Znate kako kažu, ako brak preživi renovaciju... trajat će zauvijek", napisala je Antonija.

Njezina duhovita opaska odmah je nasmijala brojne pratitelje, osobito one koji znaju koliko renovacije doma mogu biti stresne i izazovne za svaki par. Antonijina iskrenost i ležeran način komunikacije s publikom još su jednom pokazali zašto uživa veliku popularnost i simpatije javnosti. Podsjetimo, Antonija i Hrvoje već godinama slove kao jedan od skladnijih parova na domaćoj javnoj sceni. Iako svoj privatni život ne izlažu pretjerano javnosti, povremeno ipak podijele poneki trenutak iz svakodnevice, a svaka njihova zajednička objava izazove veliko zanimanje. Upravo zato ne čudi što je i ova fotografija privukla toliku pažnju. Par je u braku više od deset godina. Antonija i Hrvoje vjenčali su se u lipnju 2015. godine u crkvi sv. Marka u Zagrebu, a njihovo vjenčanje okupilo je oko 200 uzvanika. Riječ je bila o jednom od zapaženijih društvenih događaja toga ljeta, a među brojnim gostima našla su se i poznata imena iz javnog života.

FOTO Naš bogati poduzetnik dobio je dijete u 66. godini, a u braku je s 40 godina mlađom Kolumbijkom, evo kako uživaju

Foto: Instagram

Na slavlju su, među ostalima, bili Petra i Luka Nižetić, Marijana Batinić sa suprugom, Joško Lokas, Alen Macinić i drugi uzvanici iz svijeta televizije, sporta i estrade. Mladenci su toga dana uživali okruženi obitelji, prijateljima i dragim ljudima, a posebno emotivan trenutak bila je i uloga kume, koja je pripala proslavljenoj hrvatskoj skijašici Janici Kostelić. Janica je tada bila odlično raspoložena, a nije skrivala koliko joj znači što joj je Hrvoje, njezin dugogodišnji prijatelj, povjerio tako važnu ulogu. U razgovoru nakon vjenčanja istaknula je da joj je cijeli dan bio vrlo emotivan. "Bilo je jako emotivno i drago mi je da sam svjedok svemu tome. Antonijina vjenčanica je lijepa i baš mi uz nju odgovara", rekla je Janica. Godinama nakon vjenčanja, Antonija i Hrvoje i dalje djeluju kao par koji svoju vezu gradi na međusobnom razumijevanju, podršci i, sudeći prema Antonijinim objavama, dobroj dozi humora. Upravo taj opušteni pristup svakodnevici mnogima je simpatičan, a njezina najnovija šala o braku i renovaciji još je jednom pokazala da i obični životni izazovi mogu biti razlog za smijeh. Antonijini pratitelji navikli su na njezine duhovite komentare i iskrene objave, no ova ih je posebno razveselila. Mnogi su zaključili da je tajna dugog i sretnog braka možda upravo u sposobnosti da se i u stresnim situacijama pronađe razlog za šalu.