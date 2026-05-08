Danijela Dvornik se osjeća nikad bolje na pragu 60-te! Evo kako je postigla formu života

Influencerica Danijela Dvornik posljednjih je godina svoj život okrenula za 180 stupnjeva. Prvo se preselila na Brač i ondje uredila svoju kuću iz bajke, a zatim se posvetila aktivnom načinu života i tjelovježbi. Dvornik ne krije zadovoljstvo rezultatima ove odluke, a sada je sa svojim pratiteljima odlučila podijeliti sve blagodati koje joj je donijelo vježbanje.

- Ja sam možda predosadna s prikazivanjem ovog mog vježbanja, ali želim vas motivirati jer motivacije nikad dosta. I ja se motiviram s drugim ženama. Želim vam reci ono što mene tjera na trening već godinama - započela je objavu Danijela navevši njezin povod, nakon čega je krenula s navođenjem 10 najvećih prednosti.

- 1. Spavam ko beba, spavanje kreće u 23 h, budim se u 6 h nema nikakvih tableta koje me uspavljuju.

2. Umor nije od treninga, umor je uglavnom od dnevnih obaveza i posla. Ali to je zdravi umor.

3. 10 minuta nakon treninga zaboravim da sam odradila trening. Napuni me dodatnom energijom i pozitivom. Umor osjetim nakon ručka ali to se riješi sa sat vremena odmora u trosjedu.

4. Sebi sam puno draža u svakom pogledu.

5. Trening je moja dnevna rutina bas kao i kava, a rutina je dobra . Kad si starija rutina je nužna.

6. Dobro znam svoj kapacitet koji mi je potreban u dnevnim obavezama.

Danijela Dvornik otkrila kakvi joj se muškarci javljaju: 'Takvi su mi teški shit!'

7. Ništa me ne boli, ponekad tokom noći osjetim bol u donjem dijelu kralježnice ali to je od spavanja. Već kad se ustanem iz kreveta ne osjećam ništa. I to mi je bitno. Kad nisam vježbala a bila sam puno mlađa, ustajala sam iz kreveta ko stara žena.

8. Da još napomenem da me trening razbudi i sve profunkcionira, sve se razbudi u tijelu i glavi, sve je nekako lakše i bolje rijesavam probleme.

9. Osjećaj nakon treninga je moj “dope”.

10. Nema boljeg osjećaja od zadovoljstva koje osjećam. Zato, ne čekajte, ne odgađajte…. Nego krenite, jer nikad nije kasno - poslala je poruku za kraj Danijela Dvornik.