OTKRILA TAJNU

Danijela Dvornik se osjeća nikad bolje na pragu 60-te! Evo kako je postigla formu života

Foto: Instagram
1/17
VL
Autor
Vecernji.hr
08.05.2026.
u 18:40

Dvornik ne krije zadovoljstvo rezultatima ove odluke, a sada je sa svojim pratiteljima odlučila podijeliti sve blagodati koje joj je donijelo vježbanje

Influencerica Danijela Dvornik posljednjih je godina svoj život okrenula za 180 stupnjeva. Prvo se preselila na Brač i ondje uredila svoju kuću iz bajke, a zatim se posvetila aktivnom načinu života i tjelovježbi. Dvornik ne krije zadovoljstvo rezultatima ove odluke, a sada je sa svojim pratiteljima odlučila podijeliti sve blagodati koje joj je donijelo vježbanje.

- Ja sam možda predosadna s prikazivanjem ovog mog vježbanja, ali želim vas motivirati jer motivacije nikad dosta. I ja se motiviram s drugim ženama. Želim vam reci ono što mene tjera na trening već godinama - započela je objavu Danijela navevši njezin povod, nakon čega je krenula s navođenjem 10 najvećih prednosti.

- 1. Spavam ko beba, spavanje kreće u 23 h, budim se u 6 h  nema nikakvih tableta koje me uspavljuju.

2. Umor nije od treninga, umor je uglavnom od dnevnih obaveza i posla. Ali to je zdravi umor.

3. 10 minuta nakon treninga zaboravim da sam odradila trening. Napuni me dodatnom energijom i pozitivom. Umor osjetim nakon ručka ali to se riješi sa sat vremena odmora u trosjedu.

4. Sebi sam puno draža u svakom pogledu.

5. Trening je moja dnevna rutina bas kao i kava, a rutina je dobra . Kad si starija rutina je nužna.

6. Dobro znam svoj kapacitet koji mi je potreban u dnevnim obavezama.

1/20

7. Ništa me ne boli, ponekad tokom noći osjetim bol u donjem dijelu kralježnice ali to je od spavanja. Već kad se ustanem iz kreveta ne osjećam ništa. I to mi je bitno. Kad nisam vježbala a bila sam puno mlađa, ustajala sam iz kreveta ko stara žena.

8. Da još napomenem da me trening razbudi i sve profunkcionira, sve se razbudi u tijelu i glavi, sve je nekako lakše i bolje rijesavam probleme.

9. Osjećaj nakon treninga je moj “dope”.

10. Nema boljeg osjećaja od zadovoljstva koje osjećam. Zato, ne čekajte, ne odgađajte…. Nego krenite, jer nikad nije kasno - poslala je poruku za kraj Danijela Dvornik.

