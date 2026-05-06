FOTO Počelo finale sezone, a evo tko trenutno vodi
U prvom dijelu finalnog dvoboja Marine Ivić i Roka Bačelića dominaciju je od početka nametnuo Roko tako što je prvi bod otišao na njegovu stranu, a seriju je zaključio uvjerljivom pobjedom 4:0. „Izgleda kao da je bilo lako, ali nije bilo lako. Marina je bila fantastičan protivnik“, rekao je Roko nakon nadmetanja.
Unatoč porazu, Marina se našalila: „Namazao si me kao paštetu, onu rastopljenu preko ljeta“, na što joj je Roko uzvratio: „Kad sam te vidio u onom crvenom kupaćem kostimu... morao sam negdje iskoristiti energiju.“
Napet je bio i sraz Marka i Njegoša, u kojem je prvi bod osvojio Njegoš. Tijekom završne runde Marko je udario glavom o prepreku, zbog čega je igra nakratko prekinuta, no borba je nastavljena i završila je rezultatom 4:1 za Njegoša, koji je tako osvojio dnevni totem i napravio važan korak prema nagradi. „Drago mi je zbog pobjede. Poligon mi je odgovarao. Ušao sam na njega samouvjereno i opravdao sam to. Uvjerljivo sam pobijedio“, samouvjereno je poručio Njegoš.
Natjecatelji su svjesni da ih čeka još jedna, završna borba. „Neće biti lagano, ali dat ću sve od sebe i neka bolji pobijedi“, rekla je Marina, dok je Roko dodao: „Trofej sam vidio i pomislio: Ljubavi moja, dolaziš ti sa mnom u Šibenik.“
Pred kandidatima je još večernji poligon koji ćemo gledati u idućoj, ujedno i posljednjoj epizodi pete sezone Survivora, stoga ne propustite napetu završnicu ove uzbudljive igre u kojoj ćemo doznati u čije ruke odlazi pobjednički trofej!