Lidija Bačić otkrila stranu za koju mnogi nisu znali! Priznala je koliko joj znači vjera: 'Pjevala sam u crkbenom zboru'

Naša pjevačica Lidija Bačić u pamćenju mnogih je kao vrlo atraktivna dama koja svojim modnim izborima privlači puno pozornosti, a sada je otkrila i svoju drugu stranu. Naime, mnogi ne znaju da je Lile u svojim glazbenim počecima pjevala u crkvenom zboru te pobijedila na Festivalu duhovne glazbe Uskrsfest, kao i da joj vjera puno znači.

"Pa znaš što, mi smo snimali, ja i moj zbor, dvije pisme koje su stvarno postale baš u duhovnoj glazbi, pa može se reći nekako i evergreeni. To su stvarno lipe pisme. ‘Stvoren za nebo’ i ‘Znak pobjede’ i baš su ono prava uskrsne pisme", prisjetila se pjevačica pjesama iz 2005. godine za IN magazin. Priznala je da danas ne odlazi u crkvu svake nedjelje kao nekada, ali da vjera i dalje ima važno mjesto u njezinu životu, posebno tijekom velikih blagdana. "Onda kad sam bila u školi, onda se išlo doslovno svake nedjelje i pjevala sam u crkvenom zboru. Tako da nije išlo jednom tjedno, nego dva puta tjedno još i probe. Tako sam stalno bila u crkvi. Ne mogu se, kažem, sad pohvaliti da sam previše u crkvi, ali za ove neke važne blagdane svakako. I ispovjediti se i sve tako", rekla je Lille.