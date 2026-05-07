U 'Testamentima' susrećemo likove iz 'Sluškinjine priče', ali novo vrijeme donosi i novi pogled na Gilead

The Testaments, Disney+

Dok je trajalo prikazivanje njezinih sedam sezona, negdje nakon druge, koliko je bilo štofa na originalnom romanu Margaret Atwood iz 1985., pitali smo se koliko je moguće produljivati život te priče. Beskonačno. Najprije, događaji ovog vremena stalno daju nove motive za priču o totalitarnom pseudo-kršćanskom društvu više nalik kakvoj, da ne kažemo, Islamskoj državi, nego društvu vrijednosti koje kršćanstvo zapravo promovira, a to je prije svega jednakost. U Sluškinjinoj priči riječ je o jednakosti spolova, dakako, a kroz koju se signalizira kolika je opasnost od kršenja prava jedne skupine i po ostale. Nitko ne ostaje pošteđen, svi su u vlasti nekolicine s nesagledivim posljedicama. Ništa bolje nije niti devet godina nakon što je prva epizoda emitirana, a kamoli 41 godinu kasnije otkako je Atwoodičina romana. Toliko je loše da je spisateljica napisala i novu knjigu, nastavak Sluškinjine priče, a to su Testamenti. Kako sama otkriva u nekim intervjuima, zapravo joj nije bilo osobito teško pisati ove priče, jer u njoj su naprosto interpretirani događaji koje smo već prošli, djela koja je već netko napravio. I s time da su to romani upozorenja koji nas tjeraju da se u ovom trenutku dobro zamislimo. Ona kaže kako se radikalne vlasti nisu nikada formirale namjerom nego na temeljima koji su već bili postavljeni. A onda i da Sluškinjina priča govori o scenariju prema kojem bi netko doista mogao preuzeti vlast u Sjedinjenim Državama. Nije da dodirnih točaka s takvom teorijom nema danas u Americi. I sada su pred nama Testamenti, serija napisana po knjizi koja se može kupiti i u Hrvatskoj, a logičnog je nastavka originalne priče. Cijela priča o June i njezinom bijegu iz Republike Gilead i počinje nakon što otmu njezinu kćer Hannah. U Testamentima Hannah upoznajemo kao Agnes, sada smještenu u obitelj jednog od Gileadovih zapovjednika, gotovo na način kako je to bilo s njezinom majkom. Samo, vrijeme je drugačije, Gilead ozbiljno počinje trunuti iznutra, a sve ćemo kroz najavljenih tri do pet sezona pratiti kroz likove Agnes i Daisy, dvije naizgled posve različite djevojke koje se nađu u internatu nikoga drugoga doli tete Lydie koju smo jako dobro upoznali u Sluškinjinoj priči. Prve epizode nove serije nude drugačiji kut gledanja na Gilead, bitno različit od prve priče koja se oslanjala na June. Ovdje je puno vidljivija brutalnost i rigidnost nakaradnog sustava uspostavljenog na tlu nekadašnjih Sjedinjenih Država što će, prilično smo sigurni, dalje u seriji uroditi dubokim dvojbama dvije glavne junakinje.